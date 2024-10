Hierom kregen we bijna nekklachten van de AirPods 4 (iPhone-nieuws #40)

De AirPods 4 getest en de release van iOS 18.0.1 met bugfixes: dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws.

Met de AirPods 4 introduceert Apple voor het eerst twee versies van zijn populaire oordopjes. Maar zijn ze het prijskaartje waard? Wij hebben het model met ruisonderdrukking getest en delen onze bevindingen. Spoiler: ze zijn enorm goed, maar hebben ook een groot probleem.

→ Lees de review

Heb je problemen met je iPhone of iPad na het installeren van iOS 18 en iPadOS 18? Dan ben je niet de enige, want veel gebruikers hebben last van fouten in de software.

Om deze problemen op te lossen heeft Apple nu iOS 18.0.1 en iPadOS 18.0.1 uitgebracht voor de iPhone en iPad. Maar wat lossen de updates op? iPhoned praat je bij.

→ Installeer hem snel

Nu de iPhone 16, Apple Watch Series 10, iPad Pro én iPad Air 2024 zijn uitgebracht heeft Apple de meeste releases van het jaar alweer gehad. Dat betekent dat we langzaam naar 2025 kunnen kijken.

Geruchten voorspellen dat de iPhone SE 4 en de iPad Air 2025 de eerste toestellen zijn die Apple volgend jaar uitbrengt. Vooral de iPhone SE krijgt een grote update, want de telefoon neemt veel functies van de iPhone 14 over.

→ Dit weten we al

De Foto’s-app is helemaal vernieuwd en daardoor zijn er allerlei potentiële redenen dat je een foto kwijt bent en niet meer kunt terugvinden.

Misschien zie je vanwege de vele foto’s en de nieuwe structuur gewoon door de bomen het bos niet meer. Maar misschien heb je de foto in kwestie wel per ongeluk verwijderd of verborgen. We laten je zien hoe je de foto alsnog weer terugvindt!

→ Dit is de beste methode

Heb je voor je iPhone nog een ander mobieltje gehad? Grote kans dat je dan nog het oude toetsenbord van bijvoorbeeld de Nokia 3210 kunt herinneren.

Je had toen geen volwaardig toetsenbord op je iPhone (ook niet digitaal), maar alle belangrijke toetsen zaten verborgen onder negen cijfertoetsen (en twee extra knoppen). En nu zit er een functie van deze oude telefoons ook op de iPhone en hij is zowaar écht praktisch.

→ Ontdek dit handige trucje

Vaak is iDEAL de makkelijkste manier van betalen bij (Nederlandse) webshops. Je kiest voor iDEAL, selecteert je bank en kunt vervolgens betalen via de de app of internetbankieren.

Vrijwel alle grote Nederlandse banken zijn aangesloten bij dit betaalsysteem. Je betaalt geen transactiekosten en het betalen gaat razendsnel. Het systeem gaat in 2025 wel wat veranderen, maar het idee blijft hetzelfde. Toch zitten er nu wat nadelen aan het betalen van iDEAL.

→ Dit zijn de nadelen

Hoef je maar zelden iets te printen en hoeft dat dan ook niet in kleur? Dan heb je geen dure printer met nog duurdere inkt-cartridges nodig, de Action A4 Pocket Printer is dan ruimschoots voldoende. Dat blijkt uit de iPhoned-test.

→ Lees de review

De iPhone 16 is officieel verschenen! Apple heeft een aantal functies van de iPhone 15 Pro naar de iPhone 16 gebracht. Zo beschikt de telefoon over een actieknop, is het mogelijk om macrofoto’s te maken en heeft de iPhone 16 ondersteuning voor Apple Intelligence. De iPhone 15 moet het zonder deze functies doen. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 15!

→ Dit moet je weten

AirTags zijn compacte, ronde trackers van Apple die je aan items zoals sleutels of bagage bevestigt. Met behulp van Bluetooth en Apple’s Zoek mijn-netwerk kun je de locatie van je spullen volgen, waar ze zich ook bevinden.

Verloren of gestolen voorwerpen vind je snel en gemakkelijk terug, of ze nu dichtbij of aan de andere kant van de wereld zijn. Alleen: ze passen niet zo goed in portemonnees. Deze gadget lost dat op.

→ Ontdek het pasje

Meer iPhone-nieuws