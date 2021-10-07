iPhone 13 mini refurbished prijzen vergelijken

8.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
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Refurbished
Apple iPhone 13 mini
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  • Laagste prijs € 235,99 bij reBuy
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 13 mini het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 13 mini is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren blauw, groen, rood, roze, sterrenlicht, zilver en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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23 resultaten vanaf € 235,99
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Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 235,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 239,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 262,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 269,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 289,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Coolblue
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7.8
Coolblue
1d
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 289,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 299,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 307,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 309,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Coolblue
Bekijk aanbieding
7.8
Coolblue
1d
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
256 GB5G
€ 318,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
512 GB5G
€ 319,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Telefoongigant
Bekijk aanbieding
8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13 mini
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
128 GB5G
€ 329,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
Bekijk aanbieding
8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Ben jij op zoek naar een betaalbare iPhone 13 mini refurbished? Dan zit je hier goed. Bij iphoned.nl zijn we groot fan van refurbished toestellen, omdat ze niet alleen voordeliger zijn dan een gloednieuw toestel, maar ook nog eens beter zijn voor het milieu. In deze tekst vertellen we je alles wat je moet weten over refurbished iPhones en waarom de iPhone 13 mini een goede keuze is. Ook vind je hier onze prijsvergelijker, waardoor je altijd de beste prijs vindt. Lees snel verder. 

Wat is refurbished dan precies?

Een refurbished iPhone is een gebruikt toestel dat door een professionele partij is opgeknapt en opnieuw verkoopklaar is gemaakt. Dit betekent dat het toestel grondig is gecontroleerd en indien nodig is gerepareerd, zodat het weer in uitstekende staat verkeert. Bij iPhoned werken we alleen met professionele refurbished aanbieders, zodat je gewoon gebruik kunt maken van garantie.

Refurbished versus tweedehands

Een refurbished toestel is niet hetzelfde als een tweedehands toestel. Bij een tweedehands toestel weet je vaak niet wat de staat van het toestel is en of het goed functioneert. Bij een refurbished toestel weet je zeker dat het toestel grondig is gecontroleerd en gerepareerd waar nodig, en dat het functioneert zoals het hoort. Daarnaast krijg je bij een refurbished toestel garantie, compleet met bonnetje. Je weet dus zeker dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Waarom de iPhone 13 mini?

De iPhone 13 mini is de kleinste variant van de iPhone 13-serie. Het toestel heeft een 5,4 inch OLED-scherm, waardoor het compact en handzaam is. De iPhone 13 mini heeft daarnaast dezelfde krachtige A15 Bionic-chip als de andere modellen in de serie, waardoor het toestel snel en responsief is. Het verschil tussen de iPhone 13 en de iPhone 13 mini zit hem voornamelijk in het formaat en de batterijduur. De normale iPhone 13 heeft een groter scherm en een iets langere batterijduur, maar is ook iets duurder dan de iPhone 13 mini.

Bespaar geld en het milieu met een refurbished iPhone 13 mini

Een refurbished iPhone 13 mini is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een refurbished toestel geef je een tweede leven aan een toestel dat anders misschien weggegooid zou worden. Hierdoor wordt er minder afval geproduceerd en worden er minder grondstoffen verbruikt bij de productie van een nieuw toestel. Bovendien zijn refurbished toestellen vaak voordeliger dan een gloednieuw toestel, waardoor je geld bespaart. Het is daarom goed om te zien dat refurbished steeds populairder wordt!

Staat van het toestel

Bij het kopen van een refurbished iPhone 13 mini is het belangrijk om te letten op de staat van het toestel. Vaak wordt er gewerkt met verschillende gradaties, zoals A-grade, B-grade en C-grade. Een A-grade toestel verkeert in uitstekende staat en heeft nauwelijks gebruikssporen, terwijl een C-grade toestel zichtbaar gebruikt is. Kies dus altijd een toestel dat past bij jouw wensen en budget.

Hoe vind ik de beste prijs voor een refurbished iPhone 13 mini?

In onze prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Let er dan wel op dat het hier ook gaat om C-grade kwaliteit (zichtbaar gebruikt), want dat is goedkoper. Mocht je een betere kwaliteit zoeken, dan kun je de filteropties gebruiken. Let op, je betaalt daar namelijk ook iets meer voor. 

Als je eenmaal de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je eenvoudig op de aanbieding in de prijsvergelijker. Je komt dan automatisch op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar bestel je jouw iPhone 13 mini refurbished zoals normaal. Gefeliciteerd je je nieuwe aanwinst!

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