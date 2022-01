Waarom je nu absoluut geen iPhone SE moet kopen

Ben je van plan een iPhone SE te kopen? Tof hoor! Toch adviseren wij om je aankoop nog even uit te stellen. Dit is waarom.

Dit is een slecht moment om de iPhone SE te kopen

Apple is een bedrijf van tradities. September is bijvoorbeeld (bijna) altijd iPhone-maand. Dit najaar verwachten we dat Apple vier nieuwe toestellen onthult: de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Het komt niet vaak voor, maar soms brengt het bedrijf ook tussendoor nieuwe toestellen uit. In 2020 gebeurde dit voor het laatst. Toen bracht het bedrijf de iPhone SE 2020 uit. Zijn voorganger komt uit 2016 en dus was het tijd voor een fikse upgrade.

Alle geruchten wijzen erop dat Apple dit jaar een nieuw model van de iPhone SE uitbrengt. Maar goed ook, want de voorganger mag weer een update krijgen, zoals je kunt lezen in onze review-update iPhone SE 2020. In de wandelgangen horen we dat het toestel eind april, of misschien begin mei aangekondigd wordt.

Gelekte foto van de iPhone SE 2022.

iPhone SE 2022 staat voor de deur

Het net rondom de iPhone SE (2022-versie) begint zich te sluiten, want het toestel is bijvoorbeeld al officieel aangemeld bij de keuringsdiensten. Ook het design ligt al op straat, evenals enkele specificaties.

Wanneer je momenteel in de markt bent voor een nieuwe iPhone, is dit hele belangrijke informatie. Je kunt namelijk flink geld besparen door je aankoop een paar maanden uit te stellen. Meestal is het namelijk zo dat oudere modellen in prijs dalen na de aankondiging van een opvolger.

En doe je het niet voor het geld, dan doe je het wel voor de telefoon zelf. Alle geruchten wijzen erop dat de iPhone SE 2022 meerdere verbeteringen krijgt, dus het zou zonde zijn om nu een kwalitatief minder toestel in huis te halen (de iPhone SE uit 2020).

Release in april of mei

Als de geruchten kloppen kondigt Apple de nieuwe iPhone SE eind april of begin mei aan. DIt gebeurt misschien tijdens een (online) evenement, of gewoon via een persbericht (zoals bij de iPhone SE 2020 gebeurde).

Ons advies is daarom simpel. Heb je niet direct een nieuwe iPhone nodig en kun je wat geduld opbrengen? Wacht dan even totdat de opvolger van de iPhone SE 2020 is aangekondigd. Mocht het nieuwe model toch tegenvallen kun je altijd nog de 2020-versie aanschaffen.

Is het onverstandig om nu een iPhone SE 2020 te kopen? Nee, zeker niet. Wanneer je simpelweg nu een nieuwe iPhone nodig hebt en de iPhone 12 of iPhone 13 je te duur is, haal je met de iPhone SE 2020 een uitstekend (en betaalbaar) toestel in huis. Wel is het zo dat de timing ietwat ongelukkig is, omdat de opvolger er nu echt bijna is.

Dit verwachten we van de iPhone SE 2022

Om maar direct met de deur in huis te vallen: het lijkt erop dat de iPhone SE 2022 precies hetzelfde ontwerp als zijn voorganger krijgt. Onlangs lekte namelijk een foto van een dummy uit. Maak je dus klaar voor een compact toestel met 4,7 inch-scherm (Retina-display) én thuisknop (voor de Touch ID-vingerafdrukscanner).

Onder de motorkap wordt de nieuwe iPhone SE waarschijnlijk aangestuurd door de A15 Bionic. Deze rappe chip kennen we van de iPhone 13-familie en heeft bijvoorbeeld ondersteuning voor 5G-internet. Volgens geruchten begint de iPhone SE 2022 bij 489 euro. Kies je voor meer opslag, dan gaat de prijs uiteraard omhoog.

