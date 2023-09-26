Op zoek naar een iPhone 15 Plus met abonnement? In onze prijsvergelijker vind je het aanbod van alle Nederlandse providers en grote webshops zodat jij eenvoudig de beste deal kunt scoren. Het toestel zal bij alle providers ongeveer dezelfde prijs hebben, maar met de abonnementen en maandprijzen zullen ze wel concurreren. Het is dus zeer verstandig om abonnementen te vergelijken om de beste deal te scoren. Let op: opvolger iPhone 16 Plus is inmiddels ook verkrijgbaar.

Voor wie is de iPhone 15 Plus met abonnement het meest geschikt?

Dit jaar heeft de iPhone 15 Plus een sterke upgrade gekregen en is qua specs dichter in de buurt van de iPhone 15 Pro Max gekomen. Hierdoor is de grotere variant van de iPhone 15 een stuk interessanter geworden voor vele Apple liefhebbers. Je gaat voor de nieuwe iPhone 15 Plus omdat hij:

een verbeterde 48-megapixelcamera heeft

super snel is door de de A16 Bionic-chip (dezelfde als de iPhone 14 Pro (Max))

in nieuwe kleuren verkrijgbaar is (Zwart, Geel, Blauw, Groen en Roze)

voorzien is van USB-C

een Dynamic Island heeft net als de Pro-modellen

een langere batterijduur heeft dan de iPhone 15

groter is dan de iPhone 15

En bij de combinatie van de iPhone 15 Plus met een abonnement kun je ook weer profiteren van extra toestelkorting waardoor het toestel goedkoper is dan wanneer je hem los koopt. Twijfel je nog tussen de iPhone 15-modellen. Hieronder hebben we de verschillen voor je op een rijtje gezet.

Ga je voor een iPhone 15 Plus met abonnement of toch liever los?

Dit hangt af van je persoonlijke situatie en wensen. Kun je het gehele bedrag in één keer betalen of kies je liever voor een vast bedrag per maand? Betaal je per maand, dan ga je een lening aan. Hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kunt dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse iPhone 15 Plus gaat omdat je hierbij ieder gewenst sim only abonnement kunt kiezen. Het sim only-aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse iPhone 15 Plus met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie in een abonnement.

Echter bij de combinatie met een abonnement kun je in de meeste gevallen profiteren van een flinke toestelkorting op je iPhone 15 Plus. Providers en shops geven extra korting waardoor een nieuwe iPhone veel voordeliger wordt. Kies je voor Oddido, KPN, of Vodafone dan ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Tevens kun je dan ook profiteren van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je ook internet of tv van dezelfde provider afneemt. Dan wordt het nog interessanter.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie, dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestelkorting en de andere voordelen en loop je geen BKR-registratie op.

Afhankelijk van je TV- en internetprovider, je wensen en je huidige situatie is het goed om alle opties na te gaan en los in combinatie met sim only te vergelijken met de iPhone 15 Plus in combinatie met een abonnement. Via bovenstaande vergelijker en de iPhone 15 Plus abonnement vergelijker kan je checken wat voor jou de beste deal is.

Welke providers bieden de iPhone 15 Plus aan?

De iPhone 15 Plus met abonnement is bij alle grote Nederlandse providers beschikbaar. Bij Odido, Vodafone en KPN kun je de nieuwe iPhone serie bestellen. Naast de providers zijn de iPhone-modellen ook verkrijgbaar bij Belsimpel, Mobiel.nl en andere resellers.

Zo scoor je de goedkoopste iPhone 15 Plus deal met abonnement

In de prijsvergelijker scoor je heel eenvoudig de beste deals van dit moment. De goedkoopste aanbieding staat altijd bovenaan. Deze abonnementen hebben meestal wat kleinere bundels. Gebruik de filteropties om het aanbod aan te passen op jouw voorkeuren. Belangrijk hierbij is dat je opgeeft welke internet- en TV-provider je hebt bij de filters. Door abonnementen te combineren bij één provider kun je vaak profiteren van korting en leuke andere extra’s. Odido, KPN, Vodafone en Youfone geven combinatievoordeel waarbij je afhankelijk van het abonnement extra korting en data krijgt.

Als je de beste deal gevonden hebt, klik je simpelweg op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar voltooi je vervolgens je bestelling zoals normaal. Veel plezier met je nieuwe iPhone 15 Plus met abonnement!

iPhone 15 Plus met abonnement vergelijken