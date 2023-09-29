Als je de iPhone 15 Pro Max wilt kopen, maak je natuurlijk wel eerst gebruik van onze prijsvergelijker. Daarmee vind je namelijk eenvoudig de beste deal van dit moment. Let op: opvolger iPhone 16 Pro Max is inmiddels ook verkrijgbaar.

De iPhone 15 Pro Max prijzen per uitvoering:

iPhone 15 Pro Max 256 GB: € 1.199,-

iPhone 15 Pro Max 512 GB: € 1.339,95

iPhone 15 Pro Max 1 TB: € 1.659,95

Voor wie is de iPhone 15 Pro Max het meest geschikt?

De iPhone 15 Pro Max is er voor de echte Apple-fans die alleen het beste van het beste willen en daar ook voor willen betalen. Deze smartphone heeft namelijk super goede hardware. De nieuws processor, een mooi 120 Hz scherm, een sterk verbeterde camera en meer. Je snapt natuurlijk dat hij daarom ook niet goedkoop is. Je moet dus zeker bereid zijn om een flink gat in je spaarrekening te boren.

De iPhone 15 Pro Max is wel het duurste model. Vind je de prijs wat overdreven dan kun je natuurlijk voor één van de andere iPhone 15 modellen kiezen. Zie hieronder de verschillende modellen.

Een iPhone 15 Pro Max kopen als los toestel of toch liever met abonnement?

Als je een iPhone 15 Pro Max los koopt, betaal je het bedrag in één keer en zit je verder nergens aan vast. Als je de toestelprijs niet in één keer wil of kan ophoesten, is een abonnement natuurlijk een interessante keuze. Het geld dat je voor de nieuwe iPhone betaalt, wordt dan per maand uitgesmeerd over je looptijd van je abonnement. Je gaat hierbij dus een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse iPhone 15 Pro Max gaat omdat je hierbij iedere gewenste sim only abonnement kan kiezen. Het sim only aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse iPhone 15 Pro Max met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie in een abonnement.

De iPhone 15 Pro Max is meestal goedkoper in combinatie met een abonnement

Bij de combinatie met een abonnement kan je in de meeste gevallen profiteren van een flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting waardoor je een nieuwe iPhone veel voordeliger wordt. Kies je voor Odido, KPN, of Vodafone dan ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Tevens kan je dan ook profiteren van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je ook al internet of tv van dezelfde provider afneemt. Dan wordt het nog interessanter.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestel korting en de andere voordelen en loop je geen BKR-registratie op.

Afhankelijk van je TV en internet provider, je wensen en je huidige situatie is het goed om alle opties na te gaan en los in combinatie met sim only te vergelijken met de iPhone 15 Pro Max in combinatie met een abonnement. Via bovenstaande vergelijker en de iPhone 15 Pro Max abonnement vergelijker kan je checken wat voor jou de beste deal is.

Hoe werkt de iPhone 15 Pro Max los prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker is het heel eenvoudig om de goedkoopste aanbieding te vinden. Die staat namelijk altijd bovenaan. Zelfs wanneer een winkel een tijdelijke actie heeft lopen, zal onze prijsvergelijker dat zien en deze aanbieding bovenaan tonen. Je weet dus zeker dat je naar het meest recente aanbod kijkt.

Het goedkoopste aanbod is uiteraard wel de variant met het minste opslagcapaciteit en misschien zelfs in een impopulaire kleur. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat ook echt interessant voor jou is.

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