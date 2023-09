Let op: de iPhone 15 Pro Max kopen is op dit moment nog niet mogelijk. De nieuwe iPhone Pro Max is zojuist gepresenteerd en op 15 september start de pre-order om 14:00 uur. Zodra de eerste prijzen live gaan zal supersnel onze prijsvergelijker live gaan. De nieuwe iPhone 15 Pro Max zal vanaf vrijdag 22 september uitgeleverd worden en in de winkel verkrijgbaar zijn.

Als je de iPhone 15 Pro Max kopen wil, maak je natuurlijk wel eerst gebruik van onze prijsvergelijker. Daarmee vind je namelijk eenvoudig de beste deal van dit moment. Daardoor kun je mogelijk nog wat besparen op je aanschafprijs. De iPhone 15 Pro Max is sinds september 2023 verkrijgbaar.

De iPhone 15 Pro Max prijzen per uitvoering:

iPhone 15 Pro Max 256GB: €1.479,-

iPhone 15 Pro Max 512GB: €1.729,-

iPhone 15 Pro Max 1TB: €1.979,-

Voor wie is de iPhone 15 Pro Max kopen het meest geschikt?

De iPhone 15 Pro Max kopen doe je alleen als je met niets anders gezien kan worden dan het beste van het beste. Het is namelijk een enorme telefoon met geweldig specs en simpelweg in alles het beste wat Apple te bieden heeft. Je snapt natuurlijk dat hij daarom ook niet goedkoop is. Je moet dus zeker bereid zijn om een flink gat in je spaarrekening te boren.

Deze smartphone koop je dan ook alleen als je je telefoon dagelijks gebruikt voor meerdere doeleinden. Denk aan foto’s en video’s maken en bewerken, entertainment zoals het spelen van games, het kijken van video’s en social media en natuurlijk het versturen van berichten, bellen en netwerken met andere mensen.

Een iPhone 15 Pro Max kopen als los toestel of toch liever met abonnement?

Als je de iPhone 15 Pro Max koopt als los toestel, dan betaal je het hele aanschafbedrag in één keer. Dat is niet goedkoop, zeker niet wanneer je ook nog extra opslagruimte wil. Daarna zijn je maandlasten echter wel lager, omdat je niet meer hoeft af te lossen op je toestel.

Door hem vervolgens te combineren met een sim only-abonnement, geniet je toch nog van de voordelen van een abonnement. Dit is een goede manier om een BKR-registratie te ontwijken.

Met abonnement

Door de iPhone 15 Pro Max met abonnement te kopen, kun je het toestel afbetalen in maandelijkse termijnen. Afhankelijk van het abonnement dat je kiest, gebeurt dit binnen één of twee jaar.

Je gaat voor die periode dan feitelijk een lening aan, waardoor je wel een BKR-registratie krijgt. Voor de meeste mensen is dat geen probleem, maar dit kan wel vervelend zijn als je binnenkort een huis wil kopen. Je krijgt dan echt een stuk minder hypotheek. Houd daar dus rekening mee.

Uiteraard is een abonnement wel de beste en fijnste manier om van je smartphone te genieten. Ook zijn je kosten vooraf bekend en voorspelbaar. Zo weet je beter waar je aan toe bent.

Uiteindelijk is een abonnement niet per se beter of slechter dan een los toestel, het gaat vooral om jouw persoonlijke voorkeuren.

Zo gebruik je de prijsvergelijker om de beste deal te scoren

In de prijsvergelijker is het heel eenvoudig om de goedkoopste aanbieding te vinden. Die staat namelijk altijd bovenaan. Zelfs wanneer een winkel een tijdelijke actie heeft lopen, zal onze prijsvergelijker dat zien en deze aanbieding bovenaan tonen. Je weet dus zeker dat je naar het meest recente aanbod kijkt.

Het goedkoopste aanbod is uiteraard wel de variant met het minste opslagcapaciteit en misschien zelfs in een impopulaire kleur. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat ook echt interessant voor jou is.

Klik vervolgens op de aanbieding die het beste bij jouw voorkeuren past, waardoor je automatisch op de juiste pagina van de webshop terecht komt. Daar kun je de iPhone 15 Pro max kopen zoals je gewend bent. Alleen nu voor de beste prijs!