Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van macOS, het besturingssysteem van Apple-computers. In dit artikel bundelen we de tofste functies van macOS 11.3 (Big Sur). De update komt waarschijnlijk eind maart uit.

macOS 11.3 functies: een overzicht

Eens in de zoveel tijd brengt Apple tussentijdse updates voor haar software uit. Voordat het zover is kunnen enthousiaste gebruikers de nieuwe versies uitproberen in zogeheten bèta’s. Deze zijn niet bedoeld voor het grote publiek, maar geven wel een beeld van de aankomende veranderingen en verbeteringen.

macOS 11.3, bijgenaamd Big Sur, belooft een redelijk grote tussentijdse update te worden. Er worden namelijk meerdere opties toegevoegd. In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste toevoegingen van macOS 11.3 Big Sur.

1. Mac focust op gamen

macOS 11.3 voegt meerdere functies toe gericht op gamers. Zo kun je straks bijvoorbeeld ook de nieuwste draadloze controllers van de Xbox Series X en PlayStation 5 op je Mac gebruiken. Bovendien kun je de knoppen van die controllers koppelen aan toetsen van je toetsenbord. Op die manier kun je dus je geheel eigen manier van controls configureren.

Daarbij voegt Apple een mogelijkheid toe aan Game Center. Een nieuwe optie zorgt ervoor dat games toegang kunnen krijgen tot je vriendenlijst. Op die manier kunnen spellen bijvoorbeeld ranglijsten bijhouden van de gameprestaties van jou en je vrienden. Uiteraard kun je deze optie ook uitzetten.

2. Hoe gaat het met je accu?

macOS 11 Big Sur voegde met Batterijconditie een nieuw menu toe, met daarin allerlei statistieken en tips om je accu langer gezond te houden. Met versie 11.3 zet het bedrijf de volgende stap.

Batterijconditie gaat vanaf dan namelijk proactief waarschuwen op het moment dat er mogelijk iets aan de hand is met je stroomtoevoer. Op het moment dat je batterijpercentage ineens zakt (zonder aantoonbare reden) stuurt Apple je bijvoorbeeld een notificatie om je te waarschuwen.

3. Verbeteringen voor apps

Uiteraard maakt Apple met een update van de mogelijkheid gebruik om een aantal apps te verbeteren. Het startscherm in Safari kun je straks bijvoorbeeld personaliseren door de volgorde van je favoriete websites, leeslijst en Siri-suggesties te wijzigen.

Ook Apple Muziek gaat erop vooruit, want Apples muziekdienst krijgt een autoplay-modus. Deze neemt de rol van dj op zich en zorgt ervoor dat je nooit zonder muziek komt te zitten door altijd vergelijkbare liedjes te draaien. Verder wordt ook de Apple Agenda-app opgefrist met allerlei opties om afspraken te snoozen.

4. iPadOS-apps op je Mac draaien

Ook tof: vanaf macOS 11.3 draaien apps die specifiek voor iPads zijn gemaakt een stuk beter op je Mac(Book). Dat komt omdat het besturingssysteem vanaf dan ondersteuning biedt voor iPadOS, het systeem van de Apple-tablet.

iPadOS-apps kun je vanaf dan draaien in een groter venster en besturen wordt makkelijker omdat je voortaan een toetsenbord kunt gebruiken.

5. Rosetta op weg naar de uitgang?

Uit de bètaversie van macOS 11.3, die al een tijdje beschikbaar is, blijkt dat Apple eraan denkt om Rosetta uit het besturingssysteem te verwijderen. Indien dit klopt werken verouderde programma’s misschien niet meer op Apple-computers met een M1-chip, zoals de nieuwste MacBook Air en MacBook Pro (13 inch).

Rosetta is een hulpprogramma dat een brug slaat tussen processors van het merk Intel, waar Apple jarenlang mee samenwerkte, en haar eigen chips uit het Silicon-programma, waarvan de M1 het eerste exemplaar is. De testversie van macOS 11.3 maakt niet duidelijk per wanneer Rosetta wordt verwijderd. Mogelijk verdwijnt het hulpprogramma dus pas in de (verre) toekomst.

Op moment van schrijven is de nieuwste versie van macOS nog niet voor iedereen te downloaden. De openbare testversie is wel al te proberen. Het nadeel van deze bèta is dat er mogelijk bugs (problemen en fouten) in zitten. Apple (en iPhoned) raadt dan ook niet aan om macOS-testversies op Macs te installeren die je bijvoorbeeld voor werk of school nodig hebt.

