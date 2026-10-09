Zo laat begint het ‘Welcome home’-event op dinsdag 13 oktober

Apple heeft een nieuwe productpresentatie aangekondigd met de naam ‘Welcome home’ – wat gaat Apple laten zien en hoe laat moet je klaar zitten?

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Zo laat begint het ‘Welcome home’-event

De presentatie vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2026 in New York. De bijeenkomst begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. Dat is anders dan bij de meeste grote Apple-presentaties, die doorgaans om 19.00 uur Nederlandse tijd beginnen.

Er is wel een belangrijk verschil: Apple organiseert deze keer geen traditionele keynote waarbij John Ternus op een podium uitgebreid nieuwe producten presenteert. Journalisten zijn uitgenodigd om de nieuwe apparaten tijdens een speciale bijeenkomst zelf te bekijken en uit te proberen. Het is nog niet duidelijk of Apple een livestream voor iedereen beschikbaar stelt.

Dit verwachten we

De naam ‘Welcome home’ geeft wel een duidelijke hint: de presentatie draait naar verwachting om slimme apparaten voor in huis. Een van de belangrijkste aankondigingen wordt mogelijk een compleet nieuwe smart home-hub (ook wel HomePad) met een scherm. Daarmee kun je bijvoorbeeld slimme verlichting bedienen, informatie bekijken en met Siri communiceren.

Daarnaast verwachten we een nieuwe Apple TV 4K en een bijgewerkte HomePod mini. Beide apparaten krijgen volgens geruchten een snellere chip, die ook nieuwe mogelijkheden voor Siri kan bieden. Apple heeft deze producten uiteraard nog niet officieel bevestigd. Ook werkt Apple naar verluidt samen met LG aan nieuwe slimme apparaten, waaronder beveiligingscamera’s en een slim deurslot. Of die producten ook dinsdag al worden aangekondigd, is nog onzeker.

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Geen traditioneel event

Verwacht je dinsdagavond een spectaculaire presentatie met grote onthullingen, dan moeten we je teleurstellen. De nadruk van het ‘Welcome home’-event lijkt vooral te liggen op het kennismaken met nieuwe producten. Het wordt dus geen traditionele keynote.

Dat betekent overigens niet dat er niets interessants aankomt. Vooral de nieuwe smart home-hub kan belangrijk worden voor Apple, dat zijn positie in smart home-producten verder wil versterken. Wil je zeker weten dat je niets mist van de presentatie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!