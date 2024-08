Tip: zo zet je een stappenteller op het scherm van je Apple Watch

Je Apple Watch houdt een hoop dingen bij, zoals je hartslag, maar hoe plaats je die stappenteller nou op het scherm? Wij leggen het uit.

Apple Watch stappenteller

De Apple Watch is een geavanceerd stuk technologie dat je activiteit goed in de gaten houdt. De smartwatch weet exact wat je hartslag de hele dag doet, hoeveel stappen je hebt gezet en zelfs of je wel vaak genoeg opstaat om even te bewegen. Gek genoeg is het standaard niet mogelijk om je aantal stappen direct op het scherm weer te geven, zoals bijvoorbeeld op een Fitbit of andere fitnesstracker. Via een omweg krijg je dit toch voor elkaar.

Activiteit-ringen

Op je iPhone en Apple Watch ben je waarschijnlijk de Activiteit-ringen van Apple gewend. Deze laten zien of je genoeg bewogen hebt op een dag. Zijn alle ringen vol, dan heb je goed je best gedaan. Geen van deze ringen staat gek genoeg voor het aantal dagelijkse stappen. En dat terwijl er zoveel apps en apparaatjes zijn die exact bijhouden of je wel jouw stappendoel hebt gehaald.

De Activiteit-ringen staan voor het aantal calorieën dat je hebt verbrand met je activiteit, het aantal minuten dat je hebt getraind en het aantal uren dat je minimaal een minuut hebt gestaan. Het aantal verbrande calorieën en het aantal dagelijkse stappen is allebei handig om te weten, maar het is jammer dat je ze niet kunt aanpassen.

Hoewel je in de Activiteit-app en in de Gezondheid-app op je iPhone wel direct je aantal stappen ziet, is er gek genoeg geen standaard mogelijkheid om ze rechtstreeks op je Apple Watch weer te geven. Je kunt de agenda, accu, herinneringen, maanstand enzovoort erop zetten, maar de stappen niet. Mogelijk maakt Apple deze keuze omdat het voortdurend updaten van je aantal stappen best wat vraagt van de batterij.

Via een omweg kan het wel

Je kunt op je Apple Watch wel complicaties aan je wijzerplaat toevoegen. Dit betekent dat je apps van derden een plekje op het scherm geeft. Dat kan dus ook met apps die je stappen bijhouden. Er zijn verschillende apps die je daarvoor kunt gebruiken, met verschillende resultaten. Wil je een gratis optie, dan kun je Pedometer++ proberen. Het beste resultaat hadden wij echter met Steps – Activity Tracker (3,99 euro). Maar je bent natuurlijk vrij om een andere app te gebruiken met dezelfde functie

Zorg er in ieder geval voor dat die app zijn data ophaalt via de Gezondheid-app van je iPhone. De Gezondheid-app haalt zijn data namelijk van je Apple Watch en zo weet je dat de stappen goed worden geteld. Hieronder leggen we uit hoe je Steps – Activity Tracker gebruikt om je stappen op het scherm weer te geven.

Steps - Activity Tracker Year of Code, LLC 9 (84 reviews) Gratis via App Store via App Store

Stappenteller op je Apple Watch met Steps – Activity Tracker

Download Steps – Activity Tracker in de App Store; Na het openen van Steps – Activity Tracker moet je de app toegang geven tot de Gezondheid-app. Haal de schakelaar over als hierom wordt gevraagd en druk daarna op ‘ok’; Zoek op het ‘Mijn Watch’ scherm in de Watch-app op je iPhone naar Steps – Activity Tracker, tik op de app en haal de schakelaar over bij ‘Toon app op Apple Watch’; Tik onder ‘Mijn wijzerplaten’ op de wijzerplaat die je gebruikt; Kies bij ‘Complicaties’ voor ‘Steps’.

Vanaf nu worden je stappen getoond op je Apple Watch-scherm bij het gebruik van die specifieke wijzerplaat. De stappen worden elke tien minuten geüpdatet om zo de accu te besparen. Wil je sneller zien wat je actuele stappen zijn, dan tik je op het aantal stappen en worden deze geüpdatet. Op deze manier weet je direct of je jouw doel al hebt gehaald.