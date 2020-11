Apples M1-chip geeft gamen op de Mac een nieuwe kans

Al jaren is het algemeen bekend dat je Macs niet koopt om games op te spelen. Maar de komst van de M1-chip in de nieuwste Macs lijkt daar eindelijk verandering in te brengen.

Gamen op M1-Macs: een grote verandering

Uitstekende accuduur, veel betere prestaties en de mogelijkheid om iOS-apps op de Mac te draaien: de eerste reviews van de Macs met Apples eigen M1-chip zijn erg positief. Nu steeds meer mensen deze apparaten in huis krijgen, beginnen ook andere dingen op te vallen.

Wat games betreft lijkt er ook het een en ander te veranderen. Hoewel de populaire app Bootcamp niet meer werkt op M1-Macs, is er wel een andere manier om Windows-software rechtstreeks op je Apple-apparaat te gebruiken.

Dat is een groot verschil. In plaats van Windows als Virtual Machine over macOS heen te draaien, kunnen gebruikers met deze app afzonderlijke apps downloaden en spelen in macOS Big Sur zelf.

De app CrossOver 20 presenteerde deze week een korte demo, waarin te zien is hoe een MacBook Air met de M1-chip het Windows-spel Team Fortress 2 speelt. De ontwikkelaars zijn onder de indruk: ‘Het is heel indrukwekkend dat we dit voor elkaar hebben gekregen op het goedkoopste apparaat met een M1-chip.’

Hoewel de MacBook Air met M1-chip geen ventilator heeft en een minder complete gpu (grafische processor) heeft dan de duurdere modellen, kan het deze zware taak goed aan. Des te indrukwekkender is het feit dat de M1-Macs pas een week oud zijn en er nu al deze dingen op worden gedraaid.

De aandacht van ontwikkelaars is gewekt

Bovendien is het draaien van Windows-app niet het enige goede nieuws voor gamers met een Mac. Zo heeft Blizzard al aangekondigd dat World of Warcraft ook op M1-Macs zal draaien. Een mooie voorbode op wat we in de toekomst ook van andere ontwikkelaars kunnen verwachten.

Daarnaast moeten we Apple zelf ook niet vergeten. Met Apple Arcade heeft het bedrijf vorig jaar laten zien dat ze games serieus nemen en het als onderdeel van hun diensten zien. Laten we hopen dat Apple ook ontwikkelaars buiten Arcade gaat aansporen om hun spellen op deze nieuwe Macs speelbaar te maken. Dan zijn MacBooks en iMacs straks niet alleen een uitkomst voor werk en studie, maar ook voor het spelen van de nieuwste spellen.

