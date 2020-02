We downloaden steeds meer apps en games, die bovendien steeds groter worden. Het kan dus gebeuren dat je iPhone-geheugen of de opslagruimte van je iPad volraakt. Met deze 6 tips maak je snel ruimte vrij.

iPhone geheugen vrijmaken: 6 manieren op een rijtje

Of je nu een iPhone met een beperkte opslag hebt, of een grootgebruiker bent; de kans is groot dat je vroeg of laat een keer met een toestel zit waarvan het geheugen vol is. Voordat je spontaan kostbare bestanden en apps gaat verwijderen, zijn er slimmere manieren om dit te doen. Dit zijn onze zes favorieten.

1. Wees kritisch op de apps die je gebruikt

Niemand gebruikt zijn apps even veel. Er zitten altijd wel games of apps tussen die je eigenlijk nooit opent, maar die je er meer voor de volledigheid erop laat. Neem van ons aan: dat is doodzonde. Soms moet je gewoon genoegen nemen met één app van dezelfde soort, zoals kaarten- en ov-apps. Nu hoef je ze natuurlijk niet volledig te verwijderen. Je kunt ook een back-up maken via iTunes en de app opslaan op je pc of Mac. Op die manier wordt er veel ruimte vrijgemaakt op je iDevice. Apps en games zijn immers de grootste boosdoeners als het gaat om een gebrek aan ruimte.

Sinds iOS 11 kun je apps automatisch laten verwijderen die je niet gebruikt. Je data blijft dan bewaard, maar de app zelf wordt automatisch van je iPhone of iPad gegooid. Heb je hem op een later moment toch weer nodig, dan kun je hem gewoon weer uit de App Store downloaden. Je kunt deze optie als volgt aan- en uitzetten:

Open Instellingen op je iPhone of iPad; Tik op Algemeen Kies iPhone-opslag; Tik bij Aanbevelingen op ‘Ruim apps op’; Kies Schakel In om de optie te activeren.

2. Controleer welke apps veel ruimte innemen

Het is een cliché, maar de ene app is de andere niet. Er zijn applicaties die nog geen 5MB in beslag nemen, terwijl er ook grote jongens tussen zitten van wel 1GB of meer. Het is daarom handig om te weten welke programma’s op je iPhone de meeste ruimte opvreten.

Via ‘Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag’ check je welke apps en onderdelen veel ruimte innemen. Je zien hoeveel ruimte in gebruik en beschikbaar is, en kunt meteen op apps drukken en ze desgewenst verwijderen. Zie je dat foto’s en video’s op je toestel veel ruimte innemen, kijk dan of er exemplaren zijn die je mogelijk kunt verwijderen. Zo maak je meteen ruimte vrij op je toestel.

3. Gebruik iCloud

Clouddienst iCloud bewaart onder meer muziek, apps, foto’s, contactpersonen, agenda’s en documenten, maar ook deze opslag kan natuurlijk vol raken. Standaard heeft de dienst gratis 5GB aan opslaggeheugen. Gebruik deze ruimte ook, want dat scheelt je weer een hoop gedoe op de harde schijf van je iPhone.

Je kunt meer opslaggeheugen krijgen in iCloud, maar daar staat wel een bepaald bedrag per jaar tegenover. iCloud is daarnaast handig voor het maken van een reservekopie van je iPhone of iPad. Lees ook hoe je opslagruimte in iCloud bespaart.

4. Cache van een app leegmaken

Vaak is het niet eens nodig om een applicatie volledig van je iPhone te verwijderen. Soms is het opschonen van de cache van de app al voldoende. Deze neemt vaak veel opslagruimte in omdat veel tijdelijke informatie verzameld wordt die je niet per se nodig hebt; vooral browser-apps maken zich hier schuldig aan.

Sommige ontwikkelaars geven je als gebruiker de mogelijkheid om eigenhandig de caches te legen. Neem bijvoorbeeld Safari. Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > Safari’ en tik op ‘Wijzig’. Druk daarna op ‘Ruim op’ om de cache te legen. Soms kan het verwijderen en opnieuw installeren van een app ook uitkomst bieden.

5. Verwijder overbodige bestanden en berichten

Naast apps nemen ook foto’s, video’s en liedjes veel ruimte in op je Apple-toestel. Heb je écht meer iPhone geheugen nodig, dan is het goed om een schifting te maken, de galerij in te duiken en de kiekjes die je niet meer nodig hebt te verwijderen. Video’s en muziek van je toestel afhalen, doe je met iTunes. Vink aan wat je niet meer wilt synchroniseren, maak desgewenst een back-up en kijk toe hoe er steeds meer ruimte beschikbaar wordt.

6. Ruimte vrijmaken zonder data te verwijderen

Let op: Deze tip wordt niet officieel door Apple ondersteund, en kan hierdoor in recentere versies van iOS niet meer of niet goed werken. Houd daar rekening mee als het uitvoeren van onderstaande stappen niet werkt.

Tot slot is er een handige truc om iPhone geheugen vrij te maken zonder data of apps te verwijderen. Om dit te bewerkstelligen, ga je naar de iTunes Store. Klik onderin op ‘Films’ en kies een willekeurige film met een hogere bestandsgrootte dan het vrije geheugen op je iDevice. In ons geval kiezen we voor de film Closer, die met zijn grootte van 4,34GB natuurlijk nooit past op een iPhone 6S met slechts 845MB aan vrije opslagruimte.

Wat volgt als je op ‘Koop’ of ‘Huur’ drukt, is een melding dat de film niet gedownload kan worden. Als je vervolgens op ‘Instellingen’ drukt en naar ‘Opslag en iCloud-gebruik’ gaat, zul je zien dat de vrije opslag is toegenomen. Je hoeft voor deze truc niet daadwerkelijk een film aan te schaffen.

We namen de proef op de som en zagen de vrije opslag van onze iPhone in één klap toenemen tot 1,1GB (met bovenstaande screenshots als bewijs). Door hetzelfde proces een aantal keer te herhalen kun je nog meer ruimte vrijmaken, waarbij hoogstwaarschijnlijk meer tijdelijke gegevens worden gewist. Er gaan echter geen bestanden verloren en ook apps blijven gewoon naar behoren werken. Wat ons betreft een onmisbare tip voor wie regelmatig ruimte op zijn toestel tekort komt.

