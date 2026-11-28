Safari heeft in iOS 27 stiekem een van de leukste functies van alle moderne browsers gekregen. Hierom wil je hem meteen gebruiken! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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Deze nieuwe functie in Safari wil je direct inschakelen (op je iPhone én iPad)
Apple heeft met iOS 27 en iPadOS 27 een reeks nieuwe functies naar Safari gebracht! Het bedrijf maakt steeds meer gebruik van Apple Intelligence bij de webbrowser. Zo heeft Safari er een handige functie bij gekregen, die op je iPhone en iPad ‘Meld aan mij’ wordt genoemd.
Met deze feature houdt Safari een website voor je in de gaten, zodat je dat niet meer zelf hoeft te doen. Je ontvangt automatisch een melding op je iPhone of iPad als er iets verandert op de pagina.
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Dit gebeurt er met de prijzen van de iPhone 18 Pro (en meer) tijdens Black Friday 2026
Het is bijna Black Friday en dat betekent dat dit het ideale moment is om jouw nieuwe iPhone met hoge korting in huis te halen. Maar waar haal je de iPhone die jij op het oog hebt nou met de hoogste korting?
We vertellen het je. In het bijzonder kijken we naar de iPhone 18 Pro – Apple’s vlaggenschip van dit jaar. Gelukkig scoor je ook deze nu al met een flinke korting. Wij vertellen je waar!
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Meer oplichting in WhatsApp: pas goed op voor deze nieuwe truc
De Fraudehelpdesk ontvangt steeds meer meldingen van mensen die onverwacht een WhatsApp-verificatiecode krijgen. Dat kan per ongeluk gebeuren, maar het kan ook een truc zijn van iemand die probeert een WhatsApp-account over te nemen.
Ontvang je onverwacht zo’n code, dan probeert iemand mogelijk jouw telefoonnummer te registreren op een ander toestel. Sommige slachtoffers worden zelfs gebeld door een buitenlands telefoonnummer of krijgen een melding dat hun account is geblokkeerd.
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Helaas: Apple stopt na 28 jaar definitief met deze populaire dienst
Heb je ooit problemen gehad met je iPhone, iPad of Mac? Dan ben je misschien weleens op de Apple Support Community beland. Dit was een officieel forum van Apple waar gebruikers elkaar konden helpen met allerlei problemen.
Of je iPhone nu niet wilde verbinden met wifi of je Mac kuren vertoonde, op het forum kon je een vraag stellen en antwoord krijgen van andere Apple-gebruikers. Daar komt nu een einde aan.
Action verrast met een smart monitor (die wel heel bijzonder is)
Action heeft deze Black Friday-week een opvallende gadget te koop: een verrijdbare smart monitor met ingebouwde accu voor slechts 399 euro! Het scherm heeft een formaat van 21,5 inch en staat op een verrijdbare standaard met vijf verborgen wieltjes (zie afbeelding hieronder). Daardoor rol je hem gemakkelijk van de woonkamer naar de keuken of slaapkamer. De HomeView van Apple komt nog niet naar Nederland, maar dit is een grappig alternatief.
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Apple kondigt 4 nieuwe producten aan op 1 december 2026: dit zijn ze
Apple heeft dit najaar al behoorlijk wat nieuwe producten uitgebracht, maar daar blijft het niet bij. Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan om begin december nog een aantal nieuwe producten uit te brengen. Het gaat daarbij niet om compleet nieuwe apparaten, maar bestaande producten komen in een nieuw jasje.
Deze 3 nieuwe iOS 27-functies komen dagelijks van pas (op álle iPhones)
Bij iOS 27 draait veel om de vernieuwde Siri, die een stuk slimmer is geworden. Maar daarvoor heb je minimaal een iPhone 15 Pro nodig. Heb je een oudere iPhone? Dan val je buiten de boot. Gelukkig heeft Apple ook verbeteringen toegevoegd waarvoor je geen Apple Intelligence nodig hebt. Vooral deze drie functies maken het gebruik van je iPhone een stuk prettiger.
Lidl stunt met 4K smart-tv van Philips (voor slechts 269 euro)
Tijdens Black Week pakt Lidl flink uit met aanbiedingen en daar zit een opvallend goedkope televisie tussen. De Philips 43PQS7801/12 heeft een adviesprijs van 599 euro, maar is nu verkrijgbaar voor slechts 269 euro. Je krijgt daarmee een korting van maar liefst 55 procent ten opzichte van de adviesprijs.
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