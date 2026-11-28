Safari heeft in iOS 27 stiekem een van de leukste functies van alle moderne browsers gekregen. Hierom wil je hem meteen gebruiken! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft met iOS 27 en iPadOS 27 een reeks nieuwe functies naar Safari gebracht! Het bedrijf maakt steeds meer gebruik van Apple Intelligence bij de webbrowser. Zo heeft Safari er een handige functie bij gekregen, die op je iPhone en iPad ‘Meld aan mij’ wordt genoemd.

Met deze feature houdt Safari een website voor je in de gaten, zodat je dat niet meer zelf hoeft te doen. Je ontvangt automatisch een melding op je iPhone of iPad als er iets verandert op de pagina.

→ Zo werkt dat

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is bijna Black Friday en dat betekent dat dit het ideale moment is om jouw nieuwe iPhone met hoge korting in huis te halen. Maar waar haal je de iPhone die jij op het oog hebt nou met de hoogste korting?

We vertellen het je. In het bijzonder kijken we naar de iPhone 18 Pro – Apple’s vlaggenschip van dit jaar. Gelukkig scoor je ook deze nu al met een flinke korting. Wij vertellen je waar!

→ Dit is de beste iPhone 18 Pro-deal

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Fraudehelpdesk ontvangt steeds meer meldingen van mensen die onverwacht een WhatsApp-verificatiecode krijgen. Dat kan per ongeluk gebeuren, maar het kan ook een truc zijn van iemand die probeert een WhatsApp-account over te nemen.

Ontvang je onverwacht zo’n code, dan probeert iemand mogelijk jouw telefoonnummer te registreren op een ander toestel. Sommige slachtoffers worden zelfs gebeld door een buitenlands telefoonnummer of krijgen een melding dat hun account is geblokkeerd.

→ Zo ben je veilig

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je ooit problemen gehad met je iPhone, iPad of Mac? Dan ben je misschien weleens op de Apple Support Community beland. Dit was een officieel forum van Apple waar gebruikers elkaar konden helpen met allerlei problemen.

Of je iPhone nu niet wilde verbinden met wifi of je Mac kuren vertoonde, op het forum kon je een vraag stellen en antwoord krijgen van andere Apple-gebruikers. Daar komt nu een einde aan.

→ Dit moet je weten

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Action heeft deze Black Friday-week een opvallende gadget te koop: een verrijdbare smart monitor met ingebouwde accu voor slechts 399 euro! Het scherm heeft een formaat van 21,5 inch en staat op een verrijdbare standaard met vijf verborgen wieltjes (zie afbeelding hieronder). Daardoor rol je hem gemakkelijk van de woonkamer naar de keuken of slaapkamer. De HomeView van Apple komt nog niet naar Nederland, maar dit is een grappig alternatief.

→ Ontdek de deal

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft dit najaar al behoorlijk wat nieuwe producten uitgebracht, maar daar blijft het niet bij. Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan om begin december nog een aantal nieuwe producten uit te brengen. Het gaat daarbij niet om compleet nieuwe apparaten, maar bestaande producten komen in een nieuw jasje.

→ Dit zijn de producten

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij iOS 27 draait veel om de vernieuwde Siri, die een stuk slimmer is geworden. Maar daarvoor heb je minimaal een iPhone 15 Pro nodig. Heb je een oudere iPhone? Dan val je buiten de boot. Gelukkig heeft Apple ook verbeteringen toegevoegd waarvoor je geen Apple Intelligence nodig hebt. Vooral deze drie functies maken het gebruik van je iPhone een stuk prettiger.

→ Ontdek de functies

Tijdens Black Week pakt Lidl flink uit met aanbiedingen en daar zit een opvallend goedkope televisie tussen. De Philips 43PQS7801/12 heeft een adviesprijs van 599 euro, maar is nu verkrijgbaar voor slechts 269 euro. Je krijgt daarmee een korting van maar liefst 55 procent ten opzichte van de adviesprijs.

→ Bekijk de tijdelijke actie

Meer iPhone-nieuws