Een thuisbatterij is een handige manier om stroom op te slaan voor later, maar wist je dat je daar helemaal geen zonnepanelen voor nodig hebt? Met een slim energiecontract kun je profiteren van lage stroomprijzen. Zo werkt het!

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Thuisbatterij zonder zonnepanelen: zo werkt het

Steeds meer huishoudens kiezen voor een thuisbatterij om hun opgewekte zonnestroom op te slaan. Dat is handig, want zo kun je de energie van je zonnepanelen op een later moment gebruiken. Veel mensen denken daarom dat je zonnepanelen nodig hebt om een thuisbatterij te kunnen gebruiken, maar dat is niet het geval. Sommige thuisbatterijen kunnen rechtstreeks worden opgeladen met stroom van het elektriciteitsnet.

Dat is vooral interessant wanneer je een dynamisch energiecontract hebt. Bij zo’n contract veranderen de stroomprijzen gedurende de dag, waardoor elektriciteit op bepaalde momenten veel goedkoper is. Een slimme thuisbatterij kan op die goedkope momenten automatisch opladen en de stroom bewaren voor later. Zo gebruik je de opgeslagen energie wanneer de elektriciteitsprijs hoger ligt, zonder dat je zelf zonnepanelen op het dak hebt liggen. Benieuwd bij welke betrouwbare partijen je in Nederland een thuisbatterij kunt halen? Dit zijn de beste aanbieders op dit moment:

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Goedkope stroom opslaan en later gebruiken

Het grote voordeel van een thuisbatterij zonder zonnepanelen is dat je slimmer kunt omgaan met de wisselende stroomprijzen. Op momenten dat er veel zonne- of windenergie beschikbaar is, kunnen de elektriciteitsprijzen flink dalen. Soms wordt de stroomprijs op de energiemarkt zelfs negatief. Met een geschikte thuisbatterij en een dynamisch energiecontract kun je van die goedkope momenten profiteren door elektriciteit op te slaan.

Stel dat de stroomprijs tijdens een goedkoop uur 10 cent per kilowattuur bedraagt en later stijgt naar 30 cent. Een thuisbatterij kan de goedkopere stroom bewaren, zodat je tijdens het duurdere moment minder elektriciteit hoeft in te kopen. Het daadwerkelijke voordeel is wel kleiner dan het prijsverschil van 20 cent, want je moet rekening houden met energiebelasting, eventuele toeslagen en energieverlies bij het opladen en ontladen. Hoeveel je bespaart, hangt dus af van je energiecontract en de prijzen gedurende de dag.

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Je thuisbatterij kan zelfs automatisch handelen

Sommige slimme thuisbatterijen gaan nog een stap verder. Ze houden de actuele stroomprijzen in de gaten en bepalen automatisch wanneer het verstandig is om elektriciteit op te slaan of te gebruiken. Bij geschikte systemen kun je de opgeslagen stroom zelfs terugleveren aan het elektriciteitsnet wanneer de vergoeding aantrekkelijk is. Je hoeft daarvoor niet de hele dag zelf de energieprijzen te controleren, want de bijbehorende software regelt het laden en ontladen.

Een thuisbatterij kan bovendien worden ingezet op de zogenoemde onbalansmarkt. Energieleveranciers gebruiken bepaalde batterijen dan om vraag en aanbod op het stroomnet beter in balans te houden. In ruil daarvoor kun je een vergoeding ontvangen, al verschillen de voorwaarden per aanbieder. De mogelijke opbrengsten liggen niet vast en kunnen veranderen, waardoor je niet vooraf weet hoeveel geld je ermee verdient.

Is een thuisbatterij zonder zonnepanelen voordelig?

Een thuisbatterij zonder zonnepanelen kan je energiekosten verlagen, maar dat betekent niet automatisch dat je de aanschaf terugverdient. De batterij kost geld en verliest tijdens het opladen en ontladen een deel van de energie. Het is daarom belangrijk om vooraf te berekenen hoeveel je met jouw energieverbruik kunt besparen. Het aanschaffen van een thuisbatterij is vooral een slimme manier om minder afhankelijk te worden van de onzekere energieprijzen in de komende jaren.

Ben je van plan om een thuisbatterij zonder zonnepanelen te kopen? Controleer dan eerst of de batterij geschikt is voor opladen via het elektriciteitsnet en samenwerkt met een dynamisch energiecontract. Kijk bovendien naar de opslagcapaciteit, installatiekosten en eventuele abonnementskosten voor slimme aansturing. Met de juiste combinatie kun je profiteren van goedkope stroom, zelfs zonder zonnepanelen. Zo haal je meer uit de wisselende energieprijzen en krijg je meer controle over je energieverbruik.

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