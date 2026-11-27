Het is weer Black Friday en dat betekent dat je jouw volgende iPhone met hoge korting op de kop tikt. De iPhone 16 heeft misschien al een opvolger, maar de prijs maakt hem nu wel héél interessant.

iPhone 16 bij Vodafone: hoge korting

Black Friday is hét moment om nieuwe elektronica voor een scherpe prijs te scoren. Vodafone doet ook mee aan deze koopjesperiode met hoge kortingen op iPhones, zoals de iPhone 16. Je haalt hem hier in huis voor 768 euro én krijgt korting op je abonnement.

Heb je thuis ook Ziggo op je adres? Dan profiteer je van nog meer voordeel. Je ontvangt namelijk tot 10 euro korting per maand op je mobiele abonnement en nog eens 10 euro korting per maand op je vaste internet. Ook verdubbelt Vodafone je databundel. Al deze voordelen samen lopen op tot maar liefst 240 euro! We vertellen je hieronder alles over de iPhone 16-aanbieding bij Vodafone.

iPhone 16: compact en gaat nog jaren mee

De iPhone 16 is één van de voordeligste keuzes van dit moment. Als je de iOS-software van Apple fijn vindt, maar de prijzen van tegenwoordig wat minder, dan is deze iPhone één van je beste opties. Hij heeft een compact scherm van 6,1 inch, waardoor hij in vrijwel elke broekzak of kleine tas past.

Dit was de eerste iPhone met een Actieknop en de Cameraregelaar. De Actieknop is als het ware een soort sneltoets, waarmee je direct naar jouw favoriete app gaat. Dat kan Spotify zijn, ChatGPT en nog veel meer. Link hem aan de Opdrachten-app en de mogelijkheden worden eindeloos.

De Cameraregelaar gebruik je om snel de Camera-app te openen, in te zoomen en je foto te maken. Multifunctioneel, dus! Ook biedt de iPhone 16 ondersteuning voor Apple Intelligence, waardoor je toegang krijgt tot talloze AI-functies. Denk aan het bewerken van je foto’s in een handomdraai, objecten van je kiekje verwijderen en nog veel meer.

Hoge korting op de iPhone 16 bij Vodafone dankzij Black Friday

Je haalt de iPhone 16 in huis bij Vodafone met Black Friday-korting. Voor het toestel betaal je 768 euro, maar je ontvangt ook nog korting op je abonnement. Dit is bij Unlimited Start en Plus 3,50 euro per maand.

Liever een nieuwere iPhone? Ook iPhone 17 met Black Friday-deal

Hoewel de iPhone 16 een uitstekende keuze is, krijg je met de iPhone 17 betere camera’s en een Always-on-scherm. Ook zal Apple deze iPhone een jaartje langer ondersteunen met updates. Deze Black Friday heeft Vodafone ook voor het nieuwere broertje een uitstekende aanbieding.

Vodafone vraagt voor de iPhone 17 momenteel 864 euro én je profiteert van dezelfde kortingen op je abonnement als bij de iPhone 16. Ook als Ziggo-klant zit je er goed, want je voordeel loopt op tot maar liefst 20 euro per maand.