Na maar liefst 28 jaar trekt Apple definitief de stekker uit een populaire dienst. Maar welke dienst is het en waarom doet Apple dit?

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Apple stopt definitief met populaire dienst

Heb je ooit problemen gehad met je iPhone, iPad of Mac? Dan ben je misschien weleens op de Apple Support Community beland. Dit was een officieel forum van Apple waar gebruikers elkaar konden helpen met allerlei problemen.

Of je iPhone nu niet wilde verbinden met wifi of je Mac kuren vertoonde, op het forum kon je een vraag stellen en antwoord krijgen van andere Apple-gebruikers.

Maar daar is nu een einde aan gekomen. Apple maakte op 10 november bekend dat het forum definitief zou sluiten op vrijdag 20 november 2026. Vanaf de aankondiging konden gebruikers al geen nieuwe berichten meer plaatsen. Bestaande berichten waren toen nog wel te lezen.

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Na 28 jaar valt het doek voor Apple Support Community

Met het verdwijnen van de Apple Support Community komt er een einde aan een stukje Apple-geschiedenis. Het forum begon namelijk al in 1998, toen nog onder de naam Apple Tech Exchange.

In 2000 veranderde de naam naar Apple Discussions en in 2011 werd dat Apple Support Communities. Sinds 2022 kende iedereen het forum als Apple Support Community.

Waarom Apple na al die jaren stopt? Volgens het bedrijf is de beslissing genomen na een zorgvuldige afweging van de eigen plannen en de behoeften van klanten. Een uitgebreidere uitleg heeft Apple niet gegeven.

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Waar kun je nu terecht voor Apple-hulp?

Gelukkig betekent het verdwijnen van de Apple Support Community niet dat je helemaal geen hulp meer kunt krijgen. Apple verwijst gebruikers naar de officiële Apple Support-website, waar je nog steeds terechtkunt met vragen over je Apple-apparaten.

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