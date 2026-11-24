Dacht je dat Apple klaar was met het uitbrengen van nieuwe producten dit jaar? Dan heb je het mis! Apple heeft nog vier verrassingen in petto!

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Apple komt met vier nieuwe producten

Apple heeft dit najaar al behoorlijk wat nieuwe producten uitgebracht, maar daar blijft het niet bij. Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan om begin december nog een aantal nieuwe producten uit te brengen. Het gaat daarbij niet om compleet nieuwe apparaten, maar bestaande producten komen in een nieuw jasje.

Apple blaast daarbij (PRODUCT)RED nieuw leven in. Volgens Gurman heeft Apple de volgende vier producten in de planning staan:

HomePod mini 2;

AirPods Max 2;

AirPods Wrist Strap (polsbandje);

Apple Watch Sport Band (sportbandje).

De HomePod mini 2 verschijnt volgens Gurman helemaal in het rood. Bij de AirPods Max 2 pakt Apple het iets anders aan. De koptelefoon krijgt een zilverkleurige behuizing, witte oorkussens en een witte hoofdband. Alleen de Digital Crown (het draaiknopje waarmee je onder meer het volume regelt) krijgt een rode kleur.

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In een bericht op X laat Gurman weten dat Apple ook een rode versie van het polsbandje voor de AirPods en het sportbandje voor de Apple Watch heeft ontwikkeld.

Apple has also developed a red AirPods Wrist Strap and red Apple Watch Sport Band. https://t.co/L23fYLZzTp — Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2026

Apple brengt (PRODUCT)RED terug

Dat Apple de nieuwe producten rond 1 december wil uitbrengen, is geen toeval. Op die dag is het namelijk Wereld Aids Dag. Apple werkt al sinds 2006 samen met (RED) om geld in te zamelen voor de strijd tegen onder meer hiv en aids.

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In het verleden heeft Apple heel wat producten in de speciale rode kleur uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan de iPhone 14, iPhone SE 2022 en Apple Watch Series 9. Toch is het alweer een tijdje geleden dat Apple een nieuw (PRODUCT)RED-apparaat heeft uitgebracht. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen.

De nieuwe uitvoeringen verschijnen dan ook mooi op tijd voor de feestdagen. Hoeveel de rode producten gaan kosten, is nog niet bekend. Apple heeft de komst van de nieuwe producten zelf nog niet bevestigd. Ook is het nog even afwachten of de twee accessoires daadwerkelijk op dezelfde dag verschijnen.

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