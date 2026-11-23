Ben je op zoek naar een nieuwe televisie, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Wacht dan niet te lang, want bij Lidl haal je een smart-tv van Philips tijdelijk voor slechts 269 euro!

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Lidl stunt met smart-tv van Philips

Black Friday komt eraan! Dit is doorgaans hét moment om een nieuwe televisie te kopen, want je krijgt hoge kortingen op de meeste smart-tv’s. Tijdens Black Week pakt Lidl flink uit met aanbiedingen en daar zit een opvallend goedkope televisie tussen. De Philips 43PQS7801/12 heeft een adviesprijs van 599 euro, maar is nu verkrijgbaar voor slechts 269 euro. Je krijgt daarmee een korting van maar liefst 55 procent ten opzichte van de adviesprijs. Bekijk hier de tijdelijke actie:

Voor dat bedrag haal je een televisie met een 43-inch scherm (109 centimeter) in huis. Dat maakt de smart-tv geschikt voor de woonkamer, maar hij past door het compacte formaat ook prima in een slaapkamer. Je hoeft bovendien niet in te leveren op de beeldkwaliteit, want de televisie heeft een 4K-resolutie en is voorzien van QLED-technologie. Zo kijk je naar je favoriete series en films in de hoogste kwaliteit. Doe je dat liever met een 55-inch televisie? Dat kan ook: voor de grotere uitvoering van de smart-tv betaal je tijdelijk 359 euro in plaats van 799 euro bij Lidl!

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Veel slimme functies

De Philips smart-tv heeft een 4K UHD-scherm met een resolutie van 3840 bij 2160 pixels. Dat betekent dat je veel details tijdens het kijken van je favoriete films en series ziet. De QLED-technologie zorgt ervoor dat kleuren helder weergegeven worden en de ondersteuning voor HDR10+ zorgt voor extra contrast in ondersteunde beelden. Waar je normaal de hoofdprijs betaalt voor deze specificaties, ben je bij Lidl tijdelijk veel goedkoper uit.

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Verder ondersteunt de smart-tv van Philips Dolby Atmos en DTS:X, waarmee films en series ruimtelijk geluid krijgen. Met Vocal Boost worden stemmen extra benadrukt, zodat gesprekken beter te verstaan zijn. De televisie draait op Titan OS, de eigen software van Philips. Met Titan OS staan de meeste streamingdiensten standaard op je televisie, waaronder Netflix en YouTube.

Je kunt daarnaast ook series en films van je smartphone streamen naar de smar-tv. Je hebt dus geen losse mediaspeler nodig om je favoriete programma’s en films te bekijken. Gebruik je liever een Apple TV? Dan sluit je die eenvoudig aan via een van de drie HDMI-poorten. De smart-tv heeft verder twee usb-aansluitingen, wifi en bluetooth.

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Profiteer nu van 55 procent korting bij Lidl

Is jouw huidige televisie aan vervanging toe en wil je besparen op je volgende smart-tv? Dan is deze Philips smart-tv een hele goede keuze. Voor 269 euro krijg je een 43-inch televisie met 4K, QLED en ondersteuning voor Dolby Atmos. Doorgaans betaal je een veel hogere prijs voor deze specificaties, zeker als je kiest voor een merk als Philips. Bij Lidl krijg je het toestel tijdelijk met 55 procent korting, waardoor je 330 euro bespaart.

Het gaat om een tijdelijk aanbieding bij Lidl, dus wacht niet te lang met je aankoop. Het is niet bekend hoelang de televisie voor deze actieprijs verkrijgbaar blijft, dus houd rekening met de beschikbaarheid. Zeker in de periode van Black Friday gaat de voorraad er snel doorheen. Wil je meer weten over de smart-tv van Philips bij Lidl? Hier haal je de slimme televisie tijdelijk met hoge korting in huis:

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