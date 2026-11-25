Stuur en ontvang je regelmatig betaalverzoekjes? Dan komen er grote veranderingen aan, want betaalverzoekjes op je smartphone gaan op de schop!

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Betaalverzoekjes smartphone

Regel jij alle betalingen vooral digitaal? In dat geval komen er grote veranderingen aan, want Wero wordt steeds verder uitgerold. Het is al langer duidelijk dat iDeal verdwijnt en plaatsmaakt voor Wero. Dat is het nieuwe digitale betaalsysteem in Europa, dat het doen van betalingen veel eenvoudiger moet maken. Waar iDeal een Nederlands betaalsysteem was, moet Wero de standaard worden in alle Europese landen.

In 2027 maakt iDeal definitief plaats voor Wero, dat gebeurt uiterlijk op 31 december. Die overgang gebeurt niet in één keer, maar wordt stapsgewijs uitgerold. Als gebruiker heb je dat vermoedelijk al gemerkt, omdatje het logo van Wero op steeds meer plekken naast het logo van iDeal verschijnt. Daar komt nu nog een verandering bij, want betaalverzoekjes op alle smartphones worden voorzien van een nieuw ontwerp. Het nieuwe design sluit aan bij de stijl van Wero, zo ziet dat eruit:

Wero wordt verder uitgerold

Stuur jij een betaalverzoekje via de bank-app op je smartphone? Of ontvang je een betaalverzoekje van iemand anders? Dan ziet het scherm er voortaan anders uit dan je gewend bent. Banken zijn in november 2026 overgegaan naar een nieuwe interface, waarbij Wero duidelijk in beeld wordt gebracht. Het lettertype is ook aangepast, zodat alles past bij de nieuwe huisstijl van Wero. Het betalen van een betaalverzoekje gaat grotendeels hetzelfde, al krijg je er als gebruiker wel wat handige functies bij.

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Je kunt voortaan naar een bepaalde bank zoeken als je een betaalverzoekje wilt afronden. Zo hoef je niet meer door de lijst met alle banken te scrollen, in plaats daarvan zoek je simpelweg naar de juiste bank. Heb je die gevonden? Dan kun je ook instellen dat de applicatie van deze bank standaard wordt geopend, zodat je die niet iedere keer handmatig hoeft te selecteren. Dat maakt het betalen van betaalverzoekjes sneller én simpeler.

iDeal verdwijnt steeds meer

De volgende stap in de overgang naar Wero is dus gezet, want betaalverzoekjes zien er voortaan anders uit. In plaats van iDeal gebeurt dat voortaan via Wero, waardoor het Nederlandse betaalsysteem steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Waar je voorheen nog het logo van iDeal zag bij het doen van online betalingen, is dat nu niet meer het geval. Het is nog onduidelijk wanneer gebruikers meer voordelen krijgen, zoals het sturen van betaalverzoekjes via Wero zelf.

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Op de achtergrond zijn banken druk bezig met de overgang van iDeal naar Wero. De omgeving voor betaalverzoekjes op smartphones wordt aangepast, maar daar blijft het niet bij. Zo zie je Wero inmiddels ook terug in de applicaties van een aantal banken. In 2027 kun je niet meer om Wero heen, want over iets meer dan een jaar is dat het standaard betaalsysteem in heel Europa. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!