Het is bijna Black Friday en dat betekent dat dit het ideale moment is om jouw nieuwe iPhone met hoge korting in huis te halen. Maar waar haal je de iPhone die jij op het oog hebt nou met de hoogste korting? We vertellen het je.

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Apple iPhone Black Friday deals in 2026

De week van Black Friday is aangebroken en hoewel webwinkels al een aantal weken aan de gang zijn met hoge kortingen, is dit hét moment van de laagste prijzen. Ben jij op zoek naar een nieuwe iPhone? We hebben hieronder de beste iPhone Black Friday-deals van 2026 voor je op een rij gezet.

iPhone 18 Pro tijdens Black Friday met 32 procent korting

Ga je het liefste voor het nieuwste van het nieuwste met de beste functies van Apple? Dan ga je voor de gloednieuwe iPhone 18 Pro, die in september uitkwam. Dat betekent helaas wel dat je deze iPhone niet met torenhoge korting in huis haalt. De adviesprijs van dit model heeft Apple gelegd op 1479 euro.

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Dankzij Black Friday ligt die prijs wel wat lager: op € 1.345,- bij bol.com plaza. Combineer je hem echter direct met een abonnement, dan ben je nog eens 299 euro voordeliger uit.

De laagste toestelprijs vind je door te kiezen voor Odido bij Belsimpel: je betaalt nu 1011 euro voor het toestel. Wel heb je nu een prijzige bundel, dus wij zouden aanraden om voor Simyo bij Belsimpel te kiezen. Dit is de beste deal waarbij toestelprijs en maandelijkse bundelkosten het laagste blijven: 1319 euro voor de iPhone 18 Pro en voor je abonnement betaal je de eerste twaalf maanden 2,50 euro per maand. Gemiddeld komt je hierdoor voor 40GB op 8,75 euro per maand uit.

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iPhone 17 Pro met 41 procent korting

De iPhone 17 Pro van afgelopen jaar is daarentegen wél flink afgeprijsd. Voor een lagere prijs ontvang je nu een telefoon die ontzettend dicht in de buurt komt van de 18 Pro. Het variabele diafragma is het grootste onderdeel. Momenteel betaal je voor een los toestel € 1.109,- bij Joybuy, maar wij raden je aan om eens te kijken om hem te combineren met een abonnement.

Kies je voor Odido bij Mobiel.nl, dan heb je hem namelijk al in huis vanaf 789 euro. De beste deal is om te gaan voor Hollandsnieuwe bij Belsimpel. Je betaalt nu voor de iPhone 17 Pro iets meer, maar krijgt wel een goedkopere maandbundel. Het toestel kost je 1053 euro, maar per maand ben je slechts 8,25 euro voor je bundel kwijt.

iPhone 18 Pro Max 23 procent goedkoper

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Is de accu voor jou één van de belangrijkste punten waarop jij jouw nieuwe iPhone selecteert? Doordat het scherm van de iPhone 18 Pro Max maar liefst 6,9 inch groot is, is er ook veel ruimte voor een grote batterij. In combinatie met een energiezuinigere processor zorgt dat ervoor dat de 18 Pro Max de beste batterijduur ooit heeft van een iPhone. Daar is de adviesprijs bovendien ook naar, dus een Black Friday-deal is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Voor een los toestel kan je het beste bij bol.com plaza aankloppen. Hier betaal je € 1.511,-. Sluit je ook een abonnement af bij deze grote iPhone, dan ben je nog goedkoper uit. De laagste toestelkosten vind je in combinatie met een onbeperkt internetabonnement van Odido via Mobiel.nl: vanaf 1249 euro. De beste deal is echter om te gaan voor Simyo bij Belsimpel. Voor de 18 Pro Max betaal je nu 1457 euro en je bundel kost je 8,75 euro per maand.

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iPhone 17 met 531 euro korting

Hoeft het van jou allemaal niet zo uitgebreid en heb je bijvoorbeeld geen telelens nodig om in te zoomen op je onderwerp? Dan is de iPhone 17 ook een uitstekende keuze. Nu Apple het in september bij de Pro-modellen heeft gehouden, is dit nog altijd de nieuwste compacte instapper. Wil je nergens aan vast zitten, dan haal je een losse iPhone 17 in huis voor € 899,- bij bol.com plaza.

De beste deal voor de iPhone 17 met abonnement vind je bij Belsimpel: bestel hem met Simyo en je betaalt voor het toestel 892 euro.

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iPhone 16 41 procent in prijs verlaagd

Heb jij niet het nieuwste nodig, maar vind je de iOS-software van Apple gewoon fijn? Kijk dan eens naar de iPhone 16. De chip die je in deze telefoon is nog altijd ontzettend snel, je beschikt over vrijwel dezelfde camera’s als de iPhone 17 én Apple Intelligence is gewoon op de iPhone aanwezig. Ook kan je ervanuit gaan dat er nog minstens drie tot vier jaar aan updates naar de iPhone 16 uitgerold worden.

Hoewel de iPhone 16 in 2024 op de markt kwam voor 969 euro, heeft Apple afgelopen september de adviesprijs verhoogd naar 1019 euro door het tekort aan chips. Gelukkig hoef je hem niet voor deze hogere prijs in huis te halen, want dankzij Black Friday is-ie véél goedkoper te vinden. Bij Phonemarket.nl betaal je € 789,- voor een los toestel.

Het is echter voordeliger om je iPhone 16 bij een abonnement aan te schaffen. De beste deal krijg je door bij Belsimpel te kiezen voor Simyo. De telefoon kost je nu 708 euro en je krijgt er 40GB voor 8,75 euro per maand bij.

iPhone Duo blijft duur: tot 323 euro korting met abonnement

Ben jij op zoek naar goede aanbiedingen voor de allereerste vouwbare iPhone ooit? Snappen we, want de iPhone Duo is een duur toestel. De adviesprijs ligt op 2339 euro en helaas zakt dit nu het Black Friday niet zo rigoureus als je zou willen. Een losse kost je nu nog steeds € 2.339,- bij MediaMarkt, dezelfde prijs als de adviesprijs

Het is daarom momenteel veel aantrekkelijker om je aankoop te doen met een abonnement. De laagste toestelprijs vind je met een abonnement van KPN bij Belsimpel: 2016 euro.

Nog véél meer goede Black Friday-aanbiedingen

Black Friday is al enkele weken in volle gang bij veel webwinkels. Wij hebben ondertussen daarom al veel artikelen geschreven over goede aanbiedingen. Misschien zit er nog iets voor je tussen!