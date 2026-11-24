Oplichters hebben een nieuwe truc om accounts van WhatsApp over te nemen – we laten je zien wat die inhoudt en hoe je jezelf kunt beschermen.

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Nieuwe truc voor oplichting in WhatsApp

De Fraudehelpdesk ontvangt steeds meer meldingen van mensen die onverwacht een WhatsApp-verificatiecode krijgen. Dat kan per ongeluk gebeuren, maar het kan ook een truc zijn van iemand die probeert een WhatsApp-account over te nemen.

Ontvang je onverwacht zo’n code, dan probeert iemand mogelijk jouw telefoonnummer te registreren op een ander toestel. Sommige slachtoffers worden zelfs gebeld door een buitenlands telefoonnummer of krijgen een melding dat hun account is geblokkeerd.

Zo beveilig je jouw WhatsApp-account

Gelukkig kun je verschillende maatregelen nemen om te voorkomen dat iemand met een truc je WhatsApp-account overneemt. Deel je verificatiecode in elk geval nooit met iemand. Ook niet als je gebeld wordt door iemand die beweert een medewerker van WhatsApp te zijn. Daarnaast is het verstandig om tweestapsverificatie in te schakelen. Daarmee voeg je een extra pincode toe die nodig is om je account te gebruiken. Je vindt de optie als volgt:

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Open de app WhatsApp; Tik linksboven op de drie puntjes en dan op ‘Instellingen’; Kies ‘Privacy’ en dan ‘Privacycontrole’; Tik op ‘Voeg meer bescherming toe aan je account’; Tik op ‘Tweestapsverificatie’ en volg de verdere stappen.

Je kunt hier ook een passkey instellen, als deze functie beschikbaar is op jouw toestel. Daarmee bevestig je je identiteit bij het inloggen. Vergeet ook niet om je voicemail met een pincode te beveiligen. Verificatiecodes kunnen namelijk ook op je voicemail terechtkomen. Zonder goede beveiliging loop je het risico dat oplichters deze code dan alsnog kunnen onderscheppen.

Wat gebeurt er als oplichters je account overnemen?

Lukt het oplichters om toegang te krijgen tot je WhatsApp-account? Dan kunnen ze zich voordoen als jou en berichten sturen naar je vrienden, familie en andere contacten. Ze vragen dan vaak om geld, om een rekening te betalen, geld voor te schieten of een cadeaukaart te kopen. Omdat het bericht afkomstig lijkt te zijn van een bekend iemand, is de kans groter dat mensen erin trappen.

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Is je WhatsApp-account overgenomen?

Kun je plotseling niet meer inloggen? Dan heeft iemand anders jouw account van WhatsApp mogelijk al met een truc overgenomen. Probeer in dat geval zo snel mogelijk je account te herstellen via de officiële instructies van WhatsApp.

Waarschuw ondertussen je vrienden en familie op een andere manier. Zo voorkom je dat zij geld overmaken naar iemand die zich voordoet als jou. Neem ook altijd contact op met de Fraudehelpdesk. Daar kun je terecht voor advies over de vervolgstappen.

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