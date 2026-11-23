iOS 27 heeft veel nieuwe functies, maar ze werken niet allemaal op oudere iPhones. Maar voor deze verbeteringen heb je geen nieuw toestel nodig.

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Deze 3 functies in iOS 27 komen je dagelijks van pas

Bij iOS 27 draait veel om de vernieuwde Siri, die een stuk slimmer is geworden. Maar daarvoor heb je minimaal een iPhone 15 Pro nodig. Heb je een oudere iPhone? Dan val je buiten de boot.

Gelukkig heeft Apple ook verbeteringen toegevoegd waarvoor je geen Apple Intelligence nodig hebt. Vooral deze drie functies maken het gebruik van je iPhone een stuk prettiger.

1. Betere bescherming tegen oplichters

Oplichters proberen je steeds vaker via telefoontjes en berichtjes geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. iOS 27 helpt je daar beter tegen te beschermen.

Met de nieuwe functie ‘Risicodetectie van identiteitsfraude’ herkent je iPhone verdachte situaties. Zo kan er bij het aanpassen van je wachtwoord bijvoorbeeld een vertraging worden ingevoerd. Hiermee kan het wachtwoord niet meteen worden aangepast. Handig als je iPhone gestolen is en de dief probeert meteen allerlei wijzigingen door te voeren.

Je schakelt deze functie in via ‘Instellingen > Privacy en beveiliging’. Scrol daarna naar beneden en kies voor ‘Risicodetectie van identiteitsfraude’.

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2. Sneller bij je favoriete camerafuncties

Gebruik je in de Camera-app vaak de timer of pas je regelmatig de belichting aan? Dan moet je nu soms behoorlijk wat tikken om de juiste instelling te selecteren.

In iOS 27 kun je jouw favoriete camerafuncties vastzetten bovenaan het camerascherm. Zo heb je ze altijd binnen handbereik. Open hiervoor de Camera-app, tik op de zes puntjes en kies ‘Wijzig’.

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3. Liquid Glass beter leesbaar maken

Niet iedereen is fan van Liquid Glass, het doorzichtige ontwerp van Apple. Vooral bij drukke achtergronden zijn teksten en knoppen soms lastig te lezen. Daar komt met iOS 27 een handige oplossing voor, want met een nieuwe schuifregelaar bepaal je zelf hoe doorzichtig het ontwerp is.

Schuif je naar rechts, dan wordt de achtergrond minder doorzichtig en zijn teksten beter leesbaar. Je ziet meteen een voorbeeld van het resultaat. Je vindt de instelling bij ‘Instellingen > Weergave > Liquid Glass’.

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