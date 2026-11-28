Een bekende muziekdienst trekt een strakke grens: nummers die volledig met AI zijn gemaakt, worden niet meer toegestaan en zelfs verwijderd.

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Deze muziekdienst staat geen AI-muziek meer toe

Kunstmatige intelligentie maakt het steeds makkelijker om zelf muziek te produceren. Maar niet iedereen is daar blij mee. Voor de bekende muziekdienst Tidal is de maat zelfs vol: nummers die volledig met AI zijn gemaakt, worden binnenkort niet meer toegestaan. Sterker nog, miljoenen bestaande nummers verdwijnen van het platform.

De muziekdienst heeft aangekondigd dat het vanaf 9 december 2026 begint met het verwijderen van muziek die volledig door kunstmatige intelligentie is gegenereerd. Ook nieuwe AI-nummers worden vanaf dat moment geweigerd. Die maatregel is behoorlijk ingrijpend, want er verdwijnen dan zo’n 29 miljoen nummers uit de muziekbibliotheek. Tidal verwacht bovendien dagelijks zo’n 80.000 tot 85.000 nieuwe AI-nummers te moeten weigeren. Begin 2027 moet de opruimactie zijn afgerond.

Tidal

Volgens Tidal is de hoeveelheid AI-muziek de afgelopen maanden enorm toegenomen. In de afgelopen 90 dagen bleek maar liefst 43 procent van alle aangeleverde nummers volledig met AI te zijn gemaakt. Tidal wil met de nieuwe regels vooral menselijke artiesten beschermen. Volgens het bedrijf raakt de enorme hoeveelheid automatisch geproduceerde muziek de zichtbaarheid van echte muzikanten.

Daar komt bij dat vrijwel niemand naar de betreffende AI-nummers luistert. Muziekdienst Tidal stelt dat 96 procent van alle volledig door AI gemaakte nummers de afgelopen periode geen enkele keer is afgespeeld. Het platform probeerde eerder al om AI-muziek te voorzien van labels en de betreffende nummers niet langer te vergoeden. Dat bleek onvoldoende om de enorme stroom nieuwe uploads tegen te houden.

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Overigens betekent het verbod niet dat artiesten helemaal geen AI meer mogen gebruiken. Muziek waarbij AI slechts als hulpmiddel wordt ingezet, blijft gewoon toegestaan. Het gaat uitsluitend om nummers die volledig met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt.

Apple Music

Ook muziekdienst Apple Music krijgt steeds vaker met AI-muziek te maken. Apple kiest voorlopig voor een andere aanpak en wil AI-nummers herkenbaar maken met speciale labels, zodat luisteraars weten wat ze afspelen.

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Een volledig verbod op AI-muziek heeft Apple vooralsnog niet aangekondigd. Het is dus afwachten of andere streaming-diensten het voorbeeld van Tidal uiteindelijk gaan volgen. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!