Action heeft deze Black Friday-week een opvallende gadget te koop: een verrijdbare smart monitor met ingebouwde accu voor slechts 399 euro!

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Action verrast met een smart monitor

De smart monitor bij de Action heet volledig de Eurodomest draagbare smart monitor. Het scherm heeft een formaat van 21,5 inch en staat op een verrijdbare standaard met vijf verborgen wieltjes (zie afbeelding hieronder). Daardoor rol je hem gemakkelijk van de woonkamer naar de keuken of slaapkamer.

Er zit een batterij met een capaciteit van 27.000 mAh in de smart monitor ingebouwd. Volgens Action kun je de monitor daarmee zo’n tien uur lang gebruiken zonder stroomaansluiting. Opladen duurt vervolgens ongeveer vier uur.

Het scherm heeft een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels en een touchscreen. Dankzij Android 15 kun je rechtstreeks apps installeren en bijvoorbeeld video’s bekijken via je favoriete streamingdiensten. Je hebt daar dus niet per se een MacBook of iPhone voor nodig.

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Videobellen

De smart monitor heeft nog meer verrassingen. Zo zit er een 13-megapixelcamera ingebouwd, samen met een microfoon en twee luidsprekers van 5 watt. Daarmee is het scherm ook geschikt voor videogesprekken en online vergaderingen.

Verder kun je het beeld draadloos spiegelen vanaf je smartphone. Via wifi en bluetooth verbind je andere geschikte apparaten. Het scherm kan bovendien draaien en kantelen, zodat je zelf de prettigste kijkhoek bepaalt. Zowel de liggende als staande weergave wordt door de smart monitor ondersteund.

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Prijs en beschikbaarheid

De Eurodomest draagbare smart monitor kost bij Action 399 euro. Daar komen nog wel 9,99 euro aan bezorgkosten bij. Het product is uitsluitend online verkrijgbaar en wordt volgens Action binnen drie werkdagen thuisbezorgd.

Houd er wel rekening mee dat dit geen traditionele computermonitor is: video via USB-C wordt niet ondersteund en de verversingssnelheid bedraagt 60 Hz. Zoek je een flexibel scherm om door het huis te rollen, bijvoorbeeld om series te kijken of te videobellen? Dan is dit best een handige gadget. Verwacht alleen geen high-end beeldscherm voor gaming of professioneel beeldbewerken.

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