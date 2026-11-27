Er zitten veel handige functies in je iPhone verstopt waar Apple nog niet veel over heeft verteld – deze 3 iPhone-tips wil je uitproberen!

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3 iPhone-tips die je wilt uitproberen

Er zijn veel van dit soort ‘verborgen’ functies te vinden in je iPhone. In de iPhone-tips van deze week hebben we er 3 verzameld, waarvan we vinden dat je ze zou moeten kennen. Probeer ze direct uit!

1. Teken perfecte vormen op foto’s

Wil je iets laten opvallen op een screenshot of een onderdeel van een foto markeren? Dan kun je daar natuurlijk de ingebouwde Markeringen-functie voor gebruiken. Er is alleen een handig trucje waarmee je tekeningen er direct een stuk netter uitzien. Dat werkt als volgt:

Open een foto in de Foto’s-app en tik op het icoontje met 3 schuifregelaars; Tik op ‘Pas aan’ en dan op het Markeringen-icoontje (een penpunt); Kies een pen en teken bijvoorbeeld een cirkel, vierkant, hartje, of ster; Houd je vinger op het scherm wanneer je klaar bent met tekenen.

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Je iPhone herkent de vorm van wat je getekent hebt, en maakt er automatisch een nette versie van. Dat werkt onder meer met cirkels, vierkanten, ovalen, harten en sterren. Ook rechte en gebogen lijnen kun je op deze manier perfectioneren.

2. Gebruik je iPhone als powerbank voor je AirPods

Wist je dat je iPhone ook andere apparaten kan opladen? Heb je een iPhone 15 of nieuwer met een usb-c-aansluiting, dan kun je deze gebruiken als een kleine powerbank. Dat is bijvoorbeeld handig als je AirPods onderweg leeg zijn en je geen stopcontact in de buurt hebt. Sluit je AirPods dan gewoon met een usb-c-kabel aan op je iPhone en het opladen begint automatisch. Je hoeft hiervoor niets in te stellen.

Houd er wel rekening mee dat het opladen niet bijzonder snel gaat. De iPhone levert maximaal 4,5 watt via deze aansluiting. Voor kleine apparaten zoals AirPods is dat prima, maar een andere smartphone opladen duurt een stuk langer. Uiteraard gaat de batterij van je iPhone hierdoor wel wat sneller leeg.

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3. Laat je iPhone automatisch muziek stoppen

Luister je graag naar muziek, podcasts of een luisterboek voordat je in slaap valt? Dan is deze functie ideaal. Je kunt namelijk instellen dat je iPhone automatisch stopt met afspelen na een bepaalde tijd. Zo voorkom je dat je batterij ’s nachts onnodig leegloopt, en je iPhone de hele nacht blijft afspelen.

Voor het instellen heb je alleen maar de Klok-app nodig. Open die app en tik rechtsonder op ‘Timers’. Stel de gewenste tijd in en tik vervolgens op ‘Geluid’. Scrol helemaal naar beneden en kies ‘Stop afspelen’. Tik daarna rechtsboven op het groene driehoekje om de timer te starten.

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Zodra de timer afloopt, stopt je iPhone automatisch met het afspelen van media. Je kunt Siri ook vragen om het afspelen na een bepaald aantal minuten te stoppen.

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