Google is de Chromecast nog niet vergeten! De populaire mediaspeler met Google TV krijgt voor het eerst in 2026 een update. Dit zijn de verbeteringen en zo installeer je de nieuwe software.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik jij nog een Chromecast om films en series vanaf je iPhone naar je televisie te streamen? Dan hebben we goed nieuws, want Google heeft een nieuwe update uitgebracht voor de Chromecast met Google TV (HD). Het is de eerste software-update die het apparaatje in 2026 krijgt. De duurdere 4K-versie van de Chromecast kreeg in oktober al nieuwe software, maar de goedkopere uitvoering moest iets langer wachten.

Daar komt nu eindelijk verandering in. De nieuwe update heeft een grootte van 127 MB en verbetert de beveiliging van de Chromecast. Het apparaat beschikt na het installeren over de beveiligingspatch van augustus 2026. Dat is nog steeds niet de meest recente beveiligingsupdate, maar wel een belangrijke verbetering. Voorheen moest de Chromecast het nog doen met de beveiligingspatch van oktober 2025, dus het is van belang dat je de nieuwe softwareversie snel installeert.

Dit is er verbeterd bij de Chromecast

Google heeft met de update niet alleen de beveiliging van de Chromecast verbeterd. Volgens Google zijn er ook verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de (draadloze) verbindingen, het afspelen van media en de weergave van beeld. Daarnaast heeft Google verschillende softwarefouten opgelost en moet de Chromecast stabieler functioneren. Het zijn vooral kleine verbeteringen, die de oude Chromecast weer net iets beter maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verwacht helaas geen grote nieuwe functies na het installeren van de update. Toch is het fijn dat Google de oudere Chromecast nog altijd voorziet van nieuwe software. De Chromecast met Google TV (HD) verscheen in 2022 en wordt inmiddels niet meer geproduceerd. Google heeft de Chromecast vervangen door de Google TV Streamer, maar je hoeft dus voorlopig geen afscheid te nemen van je oude mediaspeler als die nog goed werkt. De beveiliging blijft ook in 2026 op orde met de nieuwe softwareversie.

Heb je nog een Chromecast met Google TV (HD) in huis? Dan is het verstandig om de nieuwe software te installeren. Je hoeft daarvoor niet naar de Google Home-app op je iPhone te gaan, want het installeren van de update doe je rechtstreeks op je televisie. Het is verstandig om daar niet te lang mee te wachten, omdat het om belangrijke verbeteringen in de beveiliging van het apparaatje gaat. Zo installeer je de update:

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Start je Chromecast op; Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Systeem’; Selecteer ‘Over’; Druk tot slot op ‘Systeemupdate’.

De Chromecast controleert vervolgens of er nieuwe software beschikbaar is. Is dat het geval? Dan kun je de update direct downloaden en installeren. Houd er rekening mee dat je tijdens het installeren tijdelijk geen beelden naar de Chromecast kunt streamen. Wil je niets missen van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!