Een Apple Watch kopen tijdens Black Friday 2026? Uit onderzoek blijkt dat deze veelgemaakte fout je honderden euro’s kan kosten!

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Apple Watch kopen tijdens Black Friday 2026

Black Friday 2026 is begonnen en dat betekent dat veel winkels weer stunten met aanbiedingen op de Apple Watch. Ben je van plan om een nieuwe smartwatch te kopen? Dan is het verstandig om niet automatisch voor de nieuwste generatie te kiezen. De oudere Apple Watches krijgen tijdens Black Friday namelijk soms veel hogere kortingen, terwijl je met een nieuw model niet altijd veel meer voordeel hebt.

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Dat blijkt uit een onderzoek van iPhoned naar de prijzen van Apple-producten tijdens Black Friday 2025. We onderzochten de prijzen van 125 Apple Watch-uitvoeringen uit onze prijsvergelijker en vergeleken de Black Friday-prijzen met die van de voorgaande maanden. Slechts 19 uitvoeringen kregen daadwerkelijk korting, oftewel ongeveer 15 procent. Vooral bij de nieuwste Apple Watches vielen de aanbiedingen tegen, terwijl oudere generaties soms flink goedkoper werden.

Deze fout maken veel mensen tijdens Black Friday

De grootste fout die je tijdens Black Friday kunt maken, is alleen naar de nieuwste Apple Watch kijken. Vorig jaar kreeg de Apple Watch Ultra 3 bijvoorbeeld geen echte korting bij de achttien onderzochte uitvoeringen. Bij de oudere Apple Watch Ultra 2 zagen we juist veel aantrekkelijkere aanbiedingen. Een uitvoering daalde van 883 naar 679 euro, waardoor je maar liefst 204 euro bespaarde. Dat komt neer op een korting van ruim 23 procent.

Bij de reguliere Apple Watch zagen we hetzelfde patroon. De Apple Watch Series 10 kreeg vorig jaar kortingen tot 11,4 procent, terwijl de nieuwere Apple Watch Series 11 nauwelijks goedkoper werd. Voor Black Friday 2026 zijn de eerdere generaties daarom extra interessant. Inmiddels zijn de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 verkrijgbaar, waardoor de oudere modellen opnieuw flink in prijs kunnen dalen.

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Apple Watch Ultra 3 is nu honderden euro’s goedkoper

Dat zien we tijdens Black Friday 2026 al gebeuren. De Apple Watch Ultra 3 is volgens onze prijsvergelijker op dit moment verkrijgbaar vanaf 643,95 euro. De gemiddelde winkelprijs van de afgelopen dertig dagen lag op 792 euro, waardoor je een behoorlijk bedrag bespaart. Dat komt neer op een prijsverschil van bijna 19 procent. De nieuwste Apple Watch Ultra 4 kost op hetzelfde moment minimaal 848,95 euro, waardoor de Ultra 3 ruim 200 euro goedkoper is.

Bij de reguliere Apple Watch zijn eveneens interessante aanbiedingen te vinden. De Apple Watch Series 11 is verkrijgbaar vanaf 350,78 euro, terwijl je voor de nieuwere Apple Watch Series 12 minimaal 399,- euro betaalt. De prijzen laten zien dat je tijdens Black Friday 2026 flink kunt besparen door niet automatisch voor de nieuwste Apple Watch te kiezen. Bekijk hier de beste aanbiedingen van dit moment:

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Zo koop je de beste Apple Watch met Black Friday

Wil je tijdens Black Friday 2026 een nieuwe Apple Watch kopen? Vergelijk dan vooral de Apple Watch Series 11 met de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 3 met de Apple Watch Ultra 4. Een ouder model is niet automatisch de beste keuze, want de nieuwste generatie kan functies hebben die je graag wilt gebruiken. Kijk daarom niet alleen naar het kortingspercentage, maar bepaal vooral of je de extra functies het prijsverschil waard vindt.

De Apple Watch Ultra 3 is met een prijs vanaf 643,95 euro een van de opvallendste aanbiedingen van dit moment. Zoek je een goedkopere Apple Watch? Dan is de Apple Watch Series 11 vanaf 350,78 euro eveneens interessant. Controleer wel de actuele prijzen in onze prijsvergelijker, want aanbiedingen kunnen tijdens Black Friday snel veranderen. Met de juiste keuze kun je tientallen tot honderden euro’s besparen op je nieuwe Apple Watch!

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