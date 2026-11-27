WhatsApp heeft misschien wel de meestgevraagde functie óóit eindelijk toegevoegd op zowel iPhone als Android. Dit is er veranderd!

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Nieuwe functie in WhatsApp

Het is weer tijd om WhatsApp bij te werken! In de nieuwste versie voegt WhatsApp een nieuwe functie toe, waar gebruikers al jaren om vragen. Het is eindelijk mogelijk om berichten in te plannen bij te berichtendienst. Bij andere applicaties als Telegram kunnen gebruikers dit al veel langer, maar bij WhatsApp ontbrak de functie lange tijd. Daar komt nu verandering in, want WhatsApp heeft het plannen van berichten eindelijk uitgerold voor alle gebruikers.

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op WhatsApp

Het gaat om een nieuwe functie voor WhatsApp op iPhone én Android. Het was al langer duidelijk dat WhatsApp werkte aan een optie om berichten in te plannen, want de feature dook al op in een testversie van de berichtendienst. Nu kondigt WhatsApp de functie aan voor alle gebruikers, waardoor je eindelijk berichten kunt inplannen voor een later moment. Ben je benieuwd hoe je dat doet? Zo werkt het plannen van berichten in WhatsApp!

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Berichten inplannen in chats

WhatsApp heeft het inplannen van berichten toegevoegd aan een bestaande knop in de applicatie. In alle gesprekken verstuur je berichten met de groene knop naast de tekstbalk, maar die button heeft in de nieuwe versie van WhatsApp een extra functie. Het inplannen van berichten werkt in zowel privé- als groepsgesprekken op dezelfde manier. Wil jij een tekstbericht op een later moment versturen? Dat doe je als volgt:

Open WhatsApp; Ga naar een privé- of groepsgesprek; Stel het bericht samen dat je wilt inplannen; Houd de groene knop naast de tekstbalk ingedrukt; Selecteer de datum en het tijdstip om het bericht te verzenden; Tik tot slot op de groene knop onderin het beeldscherm.

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Wil je een bericht inplannen voor een later moment in WhatsApp? Dat is nu eindelijk mogelijk, maar de functie komt wel met een aantal voorwaarden. Zo kun je een bericht minimaal 10 minuten en maximaal 14 dagen later verzenden. Dat geldt voor berichten in zowel een privé- als groepsgesprek. Je vindt alle geplande berichten terug in een apart tabblad, waar je het bericht nog kunt wijzigen of verwijderen voor het verzendmoment. Ingeplande berichten zien er hetzelfde uit als alle andere berichten, de ontvanger ziet dus niet dat het bericht op een eerder moment is geschreven.

Meer over WhatsApp

Je kunt niet alleen tekstberichten inplannen in WhatsApp, ook foto’s en video’s hebben ondersteuning voor de nieuwe functie. Alle ingeplande berichten blijven end-to-end versleuteld in WhatsApp, net als alle andere berichten. Het gaat om misschien wel de meestgevraagde functie ooit, want je kunt nu belangrijke berichten alvast plannen voor een later moment. Denk aan een verjaardagswens, een bericht om iemand succes te wensen of juist een belangrijke vraag die je niet moet vergeten te stellen.

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WhatsApp heeft het inplannen van berichten uitgerold voor alle gebruikers over de hele wereld. Kun jij de functie nog niet gebruiken in WhatsApp? Dan moet je even geduld hebben, want WhatsApp heeft vaak even tijd nodig met het uitbrengen van nieuwe features. Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken, voordat alle gebruikers aan de slag kunnen met verbeteringen in de applicatie. Wil je geen enkele update van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!