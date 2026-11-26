Kijk jij ieder jaar uit naar Spotify Wrapped? Dan hebben we goed nieuws, want Spotify Wrapped 2026 laat niet lang meer op zich wachten!

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Spotify Wrapped 2026

De leukste tijd van het jaar komt eraan voor luisteraars van Spotify! December staat voor de deur, dus dat betekent dat de jaarlijsten binnenkort worden gedeeld. Welke artiest heb jij het afgelopen jaar grijs gedraaid? Met Spotify Wrapped krijg je ieder jaar een persoonlijke terugblik op de muziek die je hebt afgespeeld. Zo ontdek je niet alleen welke nummers je favoriet waren, maar ook wat je luistergedrag over jouw muzieksmaak zegt.

Het is bijna december en dat betekent dat het jaarlijkse muziekoverzicht weer in zicht komt. Spotify kiest voor de release doorgaans een dag aan het einde van november of aan het begin van december. De jaarlijsten verschijnen traditiegetrouw op dezelfde dag, waardoor het duidelijk lijkt op welke dag Spotify Wrapped 2026 wordt uitgebracht. Spotify heeft de datum nog niet officieel bekendgemaakt, maar houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde planning aan. Dit waren de releasedata van de afgelopen jaren:

2025 : woensdag 3 december;

: woensdag 3 december; 2024 : woensdag 4 december;

: woensdag 4 december; 2023 : woensdag 29 november;

: woensdag 29 november; 2022 : woensdag 30 november;

: woensdag 30 november; 2021 : woensdag 1 december;

: woensdag 1 december; 2020: dinsdag 1 december.

Woensdag 2 december 2026

De laatste edities van Spotify Wrapped zijn allemaal op een woensdag verschenen. Als de muziekdienst vasthoudt aan dat ritme, ligt woensdag 2 december 2026 voor de hand voor Spotify Wrapped 2026. De Britse Official Charts verwacht eveneens dat we die dag het jaaroverzicht te zien krijgen. We hoeven dus niet lang meer te wachten op Spotify Wrapped 2026, want de jaarlijsten verschijnen waarschijnlijk volgende week woensdag al.

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Op de achtergrond is Spotify al begonnen met de voorbereidingen voor de jaarlijkse terugblik. Zo is de webpagina voor Spotify Wrapped 2026 alvast aangemaakt. De muziekdienst laat op de Nederlandse Wrapped-pagina weten dat je bericht krijgt zodra jouw overzicht beschikbaar is. Zet 2 december dus voor de zekerheid met potlood in je agenda, want die dag verschijnt Spotify Wrapped 2026 vermoedelijk in je account. Daar hoef je zelf niks meer voor te doen: de terugblik verschijnt automatisch als deze beschikbaar is.

Meer over Spotify Wrapped

Spotify pakt ieder jaar groots uit bij de muzikale jaarlijsten. Vorig jaar introduceerde Spotify voor het eerst Wrapped Party, waarmee je samen met vrienden kon terugkijken op jullie muzikale jaar. Het is nog niet bekend of die functie weer terugkeert, maar je krijgt als gebruiker wél wat meer invloed op je overzicht in Spotify Wrapped. Je kunt voortaan filteren welke muziek wordt meegenomen in je jaarlijsten, zo doe je dat:

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Het blijft ieder jaar een verrassing welke statistieken Spotify nog meer meeneemt in Spotify Wrapped. Op woensdag 2 december 2026 weten we dat waarschijnlijk zeker, want de kans is groot dat Spotify die dag jouw jaarlijkse terugblik deelt. Op Apple Music Replay 2026 hoeven we vermoedelijk ook niet lang meer te wachten. Wil je niets missen van Spotify Wrapped? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!