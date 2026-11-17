Apple heeft bèta 2 van iOS 27.3 uitgebracht en die zit vol handige vernieuwingen. Zo krijgt Siri er slimme functies bij en wordt de iPhone Duo een stuk makkelijker in gebruik. Dit zijn de belangrijkste veranderingen!

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iOS 27.3 bèta 2: dit is er nieuw

Met iOS 27.3 werkt Apple aan verschillende verbeteringen voor de iPhone. Vooral Siri krijgt er handige mogelijkheden bij, maar ook andere apps worden onder handen genomen. We zetten de opvallendste vernieuwingen voor je op een rij.

1. iPhone Duo ontgrendelen met je gezicht

De iPhone Duo krijgt een handige nieuwe functie. Je kunt het toestel voortaan ontgrendelen met de camera aan de voorkant. Dat werkt alleen wanneer de iPhone dichtgeklapt is.

Je blijft echter wel afhankelijk van Touch ID voor betalingen en wachtwoorden. Ook moet je na ongeveer 45 minuten zonder gebruik opnieuw Touch ID gebruiken.

2. Siri wordt een stuk slimmer

Siri krijgt de functie waarmee de assistent een complete webpagina kan bekijken, zelfs wanneer niet alle tekst op je scherm staat. Ook werkt de bediening van slimme apparaten in huis beter.

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3. Limieten voor Apple Intelligence

Niet alles is goed nieuws. Apple voert dagelijkse limieten in voor bepaalde AI-functies die via servers werken. Denk aan ingewikkelde Siri-opdrachten en het maken van afbeeldingen. Met een groter iCloud+-abonnement wordt je limiet verhoogd, maar daarvoor moet je ook meer betalen. Bij 200 GB kun je bijvoorbeeld tot twee keer zoveel gebruikmaken van deze functies.

4. Kleine verbeteringen in bekende apps

Ook verschillende Apple-apps krijgen iets nieuws. In Agenda staan de zoekknop en de knop om afspraken toe te voegen voortaan onderaan. De knop ‘Vandaag’ laat nu de datum zien.

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In de Apple TV-app kun je straks gratis videopodcasts bekijken. De Weer-app krijgt tien nieuwe weersymbolen, al worden die nog niet gebruikt.

Verder krijgt de Woning-app extra instellingen voor onbekende personen. In Apple Music zijn aanwijzingen gevonden voor een afteller tot de release van een album, maar die werkt nog niet.

Wanneer verschijnt iOS 27.3?

iOS 27.3 is momenteel nog in bèta. Apple heeft nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt. Voorlopig moeten we dus nog even geduld hebben voordat iedereen met de nieuwe functies aan de slag kan.

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