Met iOS 27.3 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, maar voor één verandering heb je een nieuwer toestel nodig. Om deze feature gaat het!

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iOS 27.3

Apple werkt aan de volgende softwareversie voor je iPhone! Volgende maand verschijnt iOS 27.3, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Eén van die nieuwe functies is een compleet vernieuwde Gezondheid-app. In de applicatie zie je al jaren de belangrijkste gezondheidsgegevens, maar dat gebeurt vanaf iOS 27.3 op een andere manier. Apple geeft de Gezondheid-app een nieuwe indeling, die al in september is onthuld.

Bij de aankondiging van de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 presenteerde Apple de vernieuwde Gezondheid-app. Apple maakt bij de nieuwe indeling onderscheid tussen drie tabbladen, zodat je alle gezondheidsgegevens eenvoudiger terugvindt. Het beginscherm wordt eveneens aangepast, daar zie je voortaan een menubalk met de belangrijkste hoogtepunten (of dieptepunten) van je gezondheidsgegevens. Denk daarbij aan je slaapscore en conditieringen. Helaas blijkt nu dat de vernieuwde Gezondheid-app niet voor alle gebruikers beschikbaar komt.

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Alleen de nieuwere iPhones

De nieuwe Gezondheid-app komt met iOS 27.3 beschikbaar, maar alleen op de nieuwste iPhones. Apple maakt bij de vernieuwde applicatie gebruik van Apple Intelligence, waardoor je een iPhone met ondersteuning voor de slimme techniek nodig hebt. Dat betekent dat je een iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer nodig hebt voor de nieuwe Gezondheid-app in iOS 27.3. Deze iPhones hebben ondersteuning voor Apple Intelligence:

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Heb jij nog een iPhone 15, iPhone 14 (Pro) of eerder? Je moet het dan helaas zonder de vernieuwde Gezondheid-app doen. Apple brengt steeds minder nieuwe functies naar toestellen zonder Apple Intelligence. Zo ontbreken ook belangrijke features in de Camera-, Mail- en Foto’s-app. Het is de verwachting dat steeds meer functies met Apple Intelligence gaan werken, waardoor de verschillen tussen oude en nieuwe iPhones steeds groter worden.

Release van iOS 27.3

De nieuwe Gezondheid-app wordt eindelijk uitgebreid met Apple Intelligence. Het is nog niet bekend of de vernieuwde applicatie direct beschikbaar komt in Nederland en België. Apple heeft de aangepaste Gezondheid-app eerder al toegevoegd aan een testversie van iOS 27.2, maar de vernieuwde app was toen exclusief voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het is daarom goed mogelijk dat we in Nederland en België nog wat langer moeten wachten, zoals inmiddels vaker het geval is bij Apple.

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Volgende maand weten we zeker welke nieuwe functies van iOS 27.3 hier beschikbaar komen. Het is de verwachting dat iOS 27.3 halverwege december wordt uitgebracht voor alle gebruikers. Lees hier welke verbeteringen al in de testversie van de volgende update zijn opgedoken. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!