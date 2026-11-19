Hoewel we ondertussen al bij de iPhone 18 Pro zijn, is de iPhone 15 ook nog altijd een slimme keuze. Deze gaat nog jaren mee, maar is ondertussen flink goedkoper dan de nieuwste modellen. Tijdens Black Friday scoor je hem met nóg meer korting. We vertellen je alles over de beste iPhone 15 Black Friday-deals.

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iPhone 15 tijdens Black Friday: 365 euro onder adviesprijs

Black Friday is hét moment om je volgende iPhone met korting op te pikken. De iPhone 15 is nog altijd een prima toestel en doordat hij al een aantal jaar oud is, nu fors goedkoper. Je haalt hem als los toestel nu in huis voor € 669,- bij Phonemarket.nl.

Je bespaart echter nog ruim 150 euro als je jouw aankoop combineert met een abonnement. De laagste toestelprijs vind je door naar Mobiel.nl te gaan en te kiezen voor een onbeperkt internetabonnement van Vodafone. Je hebt hem nu in handen vanaf 504 euro. Wil je ook lage maandelijkse bundelkosten? Ga dan bij Belsimpel voor Simyo. Voor de iPhone 15 betaal je bij 40 GB data 592 euro en je bundel kost de eerste 12 maanden 3,50 euro per maand.

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Dit is de beste iPhone 15 Black Friday-deal

Ben je op zoek naar de beste deal voor jouw iPhone 15, dan ben je bij Belsimpel aan het juiste adres. Kies voor Simyo en je hebt een voordelig abonnement én lage toestelkosten. Al deze kosten samen zorgen ervoor dat dit de allerbeste deal van dit moment is. Je betaal bijvoorbeeld bij 40GB slechts 592 euro voor het toestel en je betaalt het eerste jaar slechts 3,50 euro per maand voor je bundel.

Ben je op zoek naar de beste aanbieding in combinatie met andere providers? Check het overzicht hieronder:

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iPhone 15 als los toestel met de beste sim only-deal

Wil je graag de iPhone 15 als los toestel kopen, dan ben je op dit moment aan het juiste adres bij Phonemarket.nl: je betaalt hier € 669,-. Mocht je daar nog een sim only bij nodig hebben, dan heeft momenteel Ben via Belsimpel de laagste prijs. Dankzij Black Friday ontvang je 100 euro cashback (let op: deze moet je wel aanvragen) én de eerste twaalf maanden krijg je 50 procent korting.

Gemiddeld genomen kom je hierdoor voor 10GB op maar 2,58 euro per maand uit. Dat berekenen we als volgt:

Rekenvoorbeeld Ben sim only met 10GB data Eerste 12 maanden: €4,50 p/m €54,- Andere 12 maanden: €9,- p/m €108,- Cashback – €100,- Totaalprijs €62,- Prijs verdeeld over 24 maanden €2,58 p/m

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Dit is waarom je de iPhone 15 in 2026 nog in huis haalt

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De iPhone 15 is een goede keuze voor mensen die de iOS-software fijn vinden, maar de prijzen van de nieuwste modellen te hoog vinden. Mocht je bang zijn dat de ondersteuning binnenkort afloopt, dan is die angst niet nodig: Apple houdt toestellen meestal zo’n vijf tot zes jaar met ondersteuning. Daardoor zal de iPhone 15 de komende twee tot drie jaar nog up-to-date en veilig zijn.

Verder was de iPhone 15-serie de eerste met de 48 megapixel-camera’s, waardoor deze voor de gemiddelde gebruiker volstaat. Ook kan je tot twee keer inzoomen op je onderwerp zonder dat de kwaliteit achteruitgaat. Het scherm meet overigens 6,1 inch, waardoor het ook nog eens een lekker compact model is.

Tóch op zoek naar een nieuwer model? iPhone 16 en 17 ook tijdens Black Friday goedkoper

Ben je toch op zoek naar een nieuwer model, zodat je bijvoorbeeld ook Apple Intelligence kan gebruiken? Ga dan voor de iPhone 16 of 17. Ook deze scoor je met Black Friday voor een lagere prijs. Kies je voor de iPhone 16, dan betaal je als los toestel nu € 780,- bij bol.com plaza, maar met een Ben-bundel van bijvoorbeeld 40GB bij Belsimpel betaal je voor het toestel 708 euro.

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Liever de iPhone 17? Voor een los toestel betaal je € 909,- bij bol.com plaza. In combinatie met een abonnement van Simyo bij Belsimpel kost de iPhone 17 je 892 euro.

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