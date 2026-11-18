Online oplichters gebruiken niet alleen nepmails en valse websites, maar spelen ook bewust in op menselijke emoties – let op deze 3 trucs!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 3 trucs worden veel gebruikt

Met psychologische trucs proberen criminelen je zover te krijgen dat je op een verkeerde link klikt, persoonlijke gegevens deelt of geld overmaakt. En iedereen kan erin trappen. Dit zijn 3 veelgebruikte trucs waar je voor moet oppassen.

1. Oplichters doen zich voor als iemand die je kent

De bekendste van de 3 trucs is het sturen van een bericht namens een familielid, vriend of bekende organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een WhatsApp-bericht van iemand die een nieuw telefoonnummer en dringend geld nodig heeft. Omdat je denkt dat je met een bekende praat, ben je sneller geneigd te helpen. Oplichters misbruiken dat vertrouwen om hun slag te slaan.

2. Nieuwsgierigheid gebruiken om je te laten klikken

Een andere veelgebruikte truc is het opwekken van nieuwsgierigheid. Je ontvangt bijvoorbeeld een bericht dat er een belangrijk document voor je klaarstaat, of dat je nog een rekening moet betalen. Om te ontdekken waar het over gaat, moet je op een link klikken. Die link leidt vervolgens naar een nepwebsite waar criminelen proberen je gegevens te stelen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Angst en tijdsdruk veroorzaken

Ook angst is een krachtig hulpmiddel voor oplichters. Je krijgt bijvoorbeeld een waarschuwing dat je bankrekening wordt geblokkeerd of dat je extra kosten moet betalen als je niet snel reageert. Door een deadline te noemen, proberen criminelen je onder druk te zetten. Daardoor denk je minder kritisch na en handel je sneller dan verstandig is.

Zo voorkom je dat je slachtoffer wordt

Volgens cybersecurityexperts kan iedereen slachtoffer worden van deze 3 trucs. Zelfs mensen die veel weten over digitale veiligheid zijn niet altijd alert genoeg. Vermoeidheid, haast en afleiding maken het bijvoorbeeld lastiger om verdachte berichten te herkennen. Krijg je een dringend betaalverzoek of een waarschuwing? Neem dan eerst rustig de tijd. Klik niet zomaar op links, controleer de afzender en neem bij twijfel zelf contact op met de betreffende persoon of organisatie via een bekend telefoonnummer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onthoud vooral dat een bericht met persoonlijke informatie niet automatisch betrouwbaar is. Oplichters gebruiken soms gestolen gegevens om hun berichten overtuigender te maken. Wil je regelmatig worden gewaarschuwd voor oplichtingspraktijken zoals deze 3 trucs? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!