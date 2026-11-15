Dit zijn de 5 beste functies van iOS 27 (die je direct wilt gebruiken)

iOS 27 zit vol handige verbeteringen die je iPhone dagelijks prettiger maken – we belichten 5 functies die er volgens ons echt uitspringen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de 5 beste functies van iOS 27

De 5 functies die we hieronder uitlichten, zijn functies die we nog altijd de moeite waard vinden. Ken je ze nog niet, dan kun je ze gelijk uitproberen.

1. Foto’s aanpassen met AI

De Foto’s-app heeft sinds iOS 27 twee handige AI-functies: ‘Herkader’ en ‘Breid uit’. Met ‘Herkader’ kun je het perspectief van een foto achteraf aanpassen. Je versleept het beeld om de camerahoek te veranderen, zonder dat je de foto opnieuw hoeft te maken.

Met ‘Breid uit’ kun je een foto juist groter maken. Is een afbeelding te krap uitgesneden? Dan vult Apple Intelligence de randen aan met nieuwe achtergronddetails. Zo ontstaat er meer ruimte rondom het onderwerp. Vooral bij foto’s die je net niet helemaal goed hebt gekadreerd, is dat handig.

2. Sneller knippen en plakken

Een kleine verbetering die je waarschijnlijk tientallen keren per dag gebruikt, is de nieuwe ‘plakbalk’. Zodra je tekst, een link of een afbeelding kopieert, verschijnt er een directe plakoptie boven het toetsenbord.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je hoeft dus niet meer eerst lang op een tekstveld te drukken om het menu met de plakoptie te openen. Bovendien zie je een voorbeeld van wat je hebt gekopieerd. Dat maakt het een stuk makkelijker om snel de juiste informatie te plakken.

3. Verbeterde bescherming

Ook op het gebied van veiligheid heeft Apple iets toegevoegd. Met ‘Risicodetectie van identiteitsfraude’ probeert iOS 27 verdachte situaties te herkennen, bijvoorbeeld wanneer iemand je onder druk zet om geld over te maken.

De functie analyseert bepaalde signalen op je iPhone en kan bij ondersteunde apps een waarschuwing geven of om extra bevestiging vragen. Je moet de bescherming wel zelf inschakelen. Ga daarvoor in de app Instellingen naar ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Risicodetectie van identiteitsfraude’

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Bewaar videoframe als foto

Heb je een mooie scène gefilmd, maar wil je één specifiek beeld bewaren als foto? In iOS 27 kan dat rechtstreeks vanuit de Foto’s-app. Pauzeer de video op het gewenste moment, tik op de drie puntjes en kies de optie om het frame als foto op te slaan. Je hoeft dus geen screenshot meer te maken en die achteraf bij te snijden. Het losse beeld wordt direct aan je fotobibliotheek toegevoegd.

5. Liquid Glass aanpassen

Tot slot geeft Apple je meer controle over het uiterlijk van iOS 27. Met een nieuwe schuifregelaar kun je de transparantie van Liquid Glass aanpassen. Vind je de doorzichtige menu’s mooi, maar soms lastig leesbaar? Dan kun je de transparantie verminderen. Zo worden teksten en meldingen beter zichtbaar. Je vindt de optie in de app Instellingen onder ‘Weergave’ > ‘Liquid Glass’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Schrijf je in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je ze regelmatig ontvangt!