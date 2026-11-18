Heeft je iPhone regelmatig te maken met een trage internetverbinding? Schakel deze wifi-functie op je iPhone direct in om problemen te voorkomen!

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Slechte internetverbinding

Heb jij thuis niet de snelste internetverbinding? Of ben je regelmatig op openbare plekken, waar de wifi-verbinding niet naar behoren werkt? In dat geval heeft Apple met iOS 27 een hele handige functie naar je iPhone gebracht. Met de nieuwe softwareversie heeft Apple ‘Assistentie met connectiviteit’ geïntroduceerd. De nieuwe functie biedt – zoals de naam al doet vermoeden – assistentie als je internetverbinding te wensen overlaat.

Dat is vooral handig als je gebruikmaakt van een wifi-netwerk dat regelmatig hapert. Heb je last van een slechte wifi-verbinding? En wil je alsnog je favoriete muziek, film of serie afspelen? Dan moest je tot nu toe handmatig overschakelen naar mobiele data. De nieuwe functie in iOS 27 brengt daar verandering in, want je iPhone kan dan automatisch wisselen tussen wifi en mobiele data. Zo heb je altijd een soepele internetverbinding, ook als de wifi-verbinding even hapert.

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Assistentie met connectiviteit

Assistentie met connectiviteit is bedoeld om de wifi-verbinding van je iPhone te combineren met de mobiele data voor een stabielere internetverbinding. Je kunt deze functie per netwerk in- of juist uitschakelen. Het is ook mogelijk om de nieuwe feature voor alle netwerken standaard aan te zetten, zodat je zelfs bij een zwak wifi-signaal een snelle internetverbinding houdt. Je zet de functie op de volgende manier aan:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Wifi’; Zet de schakelaar achter ‘Assistentie met connectiviteit’ aan.

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Heb je de nieuwe functie ingeschakeld? Je iPhone wisselt dan automatisch tussen wifi en mobiele data, wanneer het wifi-netwerk slecht bereikbaar is. Let wel op, want deze functie komt vooral van pas als je een onbeperkte databundel hebt. Je mobiele data gaat er sneller doorheen met Assistentie met connectiviteit, dus pas goed op dat je niet over je datalimiet gaat. Zo voorkom je onvoorziene hoge abonnementskosten.

Meer over de wifi-functie

Wil je niet dat je iPhone bij alle wifi-netwerken automatisch wisselt naar mobiele data? Ga dan opnieuw naar de instellingen van je iPhone en tik onder ‘Wifi’ op het informatiesymbool (i) achter een wifi-netwerk. Schakel daar ‘Gebruik assistentie met connectiviteit’ in om de functie te activeren. Andersom geldt hetzelfde: zet deze schakelaar uit als je juist geen mobiele data wilt gebruiken bij een bepaald wifi-netwerk.

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Assistentie met connectiviteit is een hele handige functie die bij veel gebruikers vermoedelijk een grote ergernis verhelpt. Er is weinig zo vervelend als een aflevering of film die vastloopt, omdat je wifi-signaal het heeft begeven. De nieuwe functie brengt daar verandering in, mits je een ruime databundel hebt. Is dat het geval? Dan is het aan te raden om de nieuwe wifi-functie heel snel in te schakelen, want je iPhone heeft dan vrijwel altijd een snelle internetverbinding. Vond je deze tip handig? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!