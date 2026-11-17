Heb je een betaalrekening bij ING? Dan is het verstandig om even goed op te letten. Er gaat namelijk een nep-sms rond.

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Pas op voor deze sms van ING

Oplichters hebben weer een nieuwe truc bedacht om ING-klanten om de tuin te leiden. Je krijgt een sms waarin staat dat er een nieuw apparaat aan je betaalrekening is gekoppeld. Dat kan bijvoorbeeld een tablet zijn of een andere iPhone.

In het bericht staat vervolgens dat je direct moet bellen als je het apparaat niet herkent. Er worden op dit moment verschillende versies van deze sms verstuurd.

Het bericht is bedoeld om je te laten schrikken. Want als je helemaal geen nieuwe tablet hebt gekoppeld, wil je natuurlijk weten wat er aan de hand is. En precies daarop rekenen de oplichters.

ING oplichting: dit gebeurt er als je belt

Bel je het nummer uit de sms? Dan kom je niet bij ING terecht, maar bij oplichters die zich voordoen als medewerkers van de bank. Zelfs als je niet op het bericht reageert, kun je later nog gebeld worden door een zogenaamde ING-medewerker. Die vertelt dan bijvoorbeeld dat je betaalrekening gevaar loopt.

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Zo voorkom je dat je wordt opgelicht

Gelukkig zijn er een paar dingen waaraan je deze nepberichten kunt herkennen:

Je wordt aangespoord om meteen te bellen;

Het telefoonnummer in het bericht is niet van ING;

De afzender kan ‘ING’ heten, maar dat betekent niet dat het bericht echt is.

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Krijg je zo’n sms? Bel dan vooral niet naar het nummer dat erin staat. Wil je controleren of er echt iets met je rekening aan de hand is of meer weten over deze vorm van oplichting, neem dan zelf contact op met ING via de officiële ING-app of de website ING.nl.

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