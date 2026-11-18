Google Maps krijgt eindelijk een langverwachte functie in Nederland. Daarmee wordt de app op je iPhone tijdens elke rit een stuk slimmer. Dit kun je ermee!

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Eindelijk: deze handige Google Maps-functie komt naar Nederland

Google Maps krijgt regelmatig handige nieuwe functies, maar sommige daarvan laten in Nederland behoorlijk lang op zich wachten. Dat was ook het geval bij ‘Vraag het Maps’ (Ask Maps). Deze slimme functie maakt gebruik van Gemini, de AI-assistent van Google. Daarmee kun je veel meer doen dan alleen een adres opzoeken of een route plannen.

Het goede nieuws is dat Google heeft aangekondigd dat Vraag het Maps eindelijk naar Nederland komt. De functie verschijnt in meer dan dertig Europese landen en is volgens Google zelfs de grootste vernieuwing van Maps in ruim tien jaar.

Je kunt Google Maps straks gewoon vragen stellen

Het idee achter Vraag het Maps is eigenlijk heel simpel. In plaats van zelf allerlei zoekopdrachten uit te voeren, stel je gewoon een vraag aan Google Maps. De ingebouwde AI-assistent Gemini zoekt vervolgens naar een passend antwoord.

Je kunt bijvoorbeeld vragen waar je in de buurt snel je iPhone kunt opladen. Of misschien zoek je een openbare tennisbaan met verlichting, zodat je ’s avonds nog een balletje kunt slaan. Gemini gebruikt de informatie uit Google Maps om geschikte plekken te vinden.

Volgens Google maakt de functie gebruik van gegevens over meer dan 300 miljoen locaties en beoordelingen van meer dan 500 miljoen gebruikers. Daardoor kan Maps ook ingewikkeldere vragen beantwoorden. Je kunt bovendien vervolgvragen stellen om de resultaten verder aan te passen.

Uiteraard werkt de functie ook in CarPlay. Zo kun je tijdens het rijden vragen stellen aan Gemini, bijvoorbeeld over dat gekke gebouw dat je onlangs voorbij bent gereden. Of laat hem een leuk verhaal vertellen voor je kroost op de achterbank

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Deze nieuwe functie kan zelfs je vakantie plannen

Een van de handigste mogelijkheden is echter het plannen van complete uitstapjes. Stel dat je een weekend naar Parijs gaat, maar geen zin hebt om zelf alle bezienswaardigheden, restaurants en routes uit te zoeken.

Met Vraag het Maps kun je Gemini vragen om een reisplanning voor meerdere dagen te maken. De assistent stelt vervolgens een programma samen, inclusief verschillende tussenstops. Die locaties verschijnen direct op de kaart, zodat je precies ziet waar je naartoe moet.

Bevalt een onderdeel van de planning niet? Dan kun je Gemini vragen om bijvoorbeeld een museum te vervangen door een restaurant of een extra tussenstop toe te voegen. Je kunt de gemaakte reisplanning ook delen met vrienden en familie. Op de computer is het zelfs mogelijk om de planning naar Google Docs te exporteren.

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Nooit meer eindeloos door je opgeslagen locaties zoeken

Ook als je veel locaties in Google Maps bewaart, wordt de app een stuk handiger. Misschien heb je wel tientallen restaurants opgeslagen die je ooit nog wilt bezoeken. Normaal gesproken moet je die allemaal zelf bekijken om een geschikte plek te vinden.

Met Vraag het Maps hoeft dat niet meer. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Welke restaurants uit mijn opgeslagen lijst hebben over een halfuur nog plek voor vijf personen?’ Gemini doorzoekt vervolgens je lijst en kijkt waar beschikbaarheid gevonden kan worden. Zo hoef je niet meer ieder restaurant afzonderlijk te openen. Of dit bij alle restaurants werkt, hangt wel af van de beschikbare reserveringsinformatie.

Nog niet alle functies komen naar Nederland

Toch krijgen we in Nederland voorlopig nog niet alle nieuwe mogelijkheden van Google Maps. Zo werkt Google aan extra routetips onder de naam ‘Know before you go’. Daarmee krijg je onder meer informatie over parkeermogelijkheden, laadpunten, het weer en mogelijke vertragingen op je route.

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Ook krijgt de AI-assistent de mogelijkheid om beschikbare afspraken bij bijvoorbeeld een kapper of garage te zoeken. Deze extra functies worden eerst in de Verenigde Staten uitgerold. Wanneer ze naar Nederland komen, is nog niet bekend.

Zo gebruik je Vraag het Maps op je iPhone

Wil je de nieuwe functie zelf proberen? Open dan Google Maps op je iPhone. Onder de zoekbalk verschijnt de optie ‘Vraag het Maps’. Tik daarop en typ je vraag of gebruik de microfoon. Daarna kun je gewoon vervolgvragen blijven stellen.

Google is op 16 november 2026 begonnen met de Europese uitbreiding. De functie wordt geleidelijk beschikbaar gemaakt. Zie je de nieuwe knop nog niet? Controleer dan of je de nieuwste versie van Google Maps hebt geïnstalleerd. Mogelijk moet je daarna nog even geduld hebben.

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Houd er wel rekening mee dat Gemini soms fouten kan maken. Controleer belangrijke informatie, zoals openingstijden en reserveringen, daarom altijd nog even zelf.

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