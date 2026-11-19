Een gloednieuwe koptelefoon van 399 euro helemaal gratis? Tijdens Black Friday 2026 heeft Odido een opvallende actie. Bij een nieuw sim only-abonnement met onbeperkt internet krijg je de Sennheiser Momentum 5 cadeau. En ook op je abonnement profiteer je van korting!

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Sennheiser Momentum 5 gratis bij Odido

Ben je toe aan een nieuw mobiel abonnement én kun je wel een goede koptelefoon gebruiken? Dan komt deze Black Friday-deal als geroepen. Sluit je via Belsimpel een nieuw tweejarig Unlimited Sim Only-abonnement van Odido af, dan krijg je tijdelijk de Sennheiser Momentum 5 Wireless helemaal cadeau.

Het gaat om de zwarte uitvoering van deze premium koptelefoon, die een adviesprijs heeft van maar liefst 399 euro. Je betaalt dus niets extra’s voor de koptelefoon, terwijl je tegelijkertijd profiteert van onbeperkt internet op je iPhone. Vooral als je toch al wilde overstappen naar een andere provider, is dat een aantrekkelijk extraatje.

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Ook je onbeperkte abonnement is extra voordelig

De gratis koptelefoon is niet het enige voordeel. Kies je voor het Hello Unlimited Solo-abonnement van Odido, dan betaal je de eerste drie maanden slechts € 13,75 per maand. Daarna kost het abonnement € 27,50 per maand. Over de volledige looptijd van 24 maanden betaal je daarmee € 618,75 aan abonnementskosten. Volgens Belsimpel betaal je bovendien geen aansluitkosten.

Daarvoor krijg je onbeperkt internet in Nederland via het 5G-netwerk van Odido, met downloadsnelheden tot 300 Mbps. Ook bellen en sms’en zijn onbeperkt. Je kunt dus onderweg zorgeloos muziek streamen via Apple Music, video’s bekijken of FaceTimen met vrienden. Ga je op vakantie? Dan beschik je binnen de EU over een databundel van 50 GB.

De cadeauactie geldt overigens niet alleen voor Unlimited Solo. Ook de tweejarige abonnementen Unlimited Basis, Plus, Premium en Snelst doen mee. Bij deze bundels krijg je hogere maximale internetsnelheden, maar betaal je doorgaans ook meer per maand. Via Belsimpel bekijk je de actuele prijzen en kies je de bundel die het beste bij je past.

Deze koptelefoon is een flinke upgrade voor je iPhone

De Sennheiser Momentum 5 Wireless is een draadloze over-ear koptelefoon die vooral indruk maakt met zijn geluidskwaliteit. De grote 42 mm-drivers zijn geïnspireerd op de bekende HD 600-serie van Sennheiser en zorgen voor een gedetailleerd, natuurlijk geluid. Of je nu naar je favoriete afspeellijst luistert of een spannende film kijkt: je hoort ook de kleine details.

Daarnaast beschikt de koptelefoon over geavanceerde actieve ruisonderdrukking (ANC). Met behulp van acht microfoons worden storende omgevingsgeluiden onderdrukt. Ideaal wanneer je in een drukke trein zit, op kantoor werkt of gewoon even ongestoord van je muziek wilt genieten. Wil je juist horen wat er om je heen gebeurt? Dan schakel je de transparantiemodus in.

Ook voor Apple-gebruikers heeft de Momentum 5 handige functies. De koptelefoon ondersteunt bijvoorbeeld Dolby Atmos voor een ruimtelijkere luisterervaring. Met de multipoint-functie kun je twee apparaten tegelijk verbinden, bijvoorbeeld je iPhone en MacBook. Zo wissel je gemakkelijk tussen muziek op je telefoon en een videogesprek op je laptop.

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Via de gratis Sennheiser Smart Control Plus-app op je iPhone pas je het geluid helemaal aan je eigen smaak aan. Je krijgt onder meer een uitgebreide equalizer en verschillende instellingen voor de ruisonderdrukking. Zo haal je nog meer uit je nieuwe koptelefoon.

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Tot wel 57 uur muziek luisteren op één acculading

Een ander groot pluspunt is de indrukwekkende accuduur. Volgens Sennheiser kun je met ingeschakelde ruisonderdrukking tot wel 57 uur muziek luisteren. En is is de accu toch ooit leeg? Dan komt de snellaadfunctie goed van pas. Met slechts tien minuten opladen kun je alweer maximaal zeven uur luisteren. Opladen gaat via usb-c, waardoor je dezelfde soort kabel kunt gebruiken als bij recente iPhones en MacBooks. Ook prettig: de accu van de Momentum 5 is vervangbaar, zodat je langer plezier van je koptelefoon kunt hebben.

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Let op: je moet de gratis koptelefoon wel even aanvragen

Wil je profiteren van deze Black Friday-actie? Dan zijn er een paar belangrijke voorwaarden. Allereerst geldt de aanbieding uitsluitend voor nieuwe klanten van Odido die via Belsimpel een deelnemend tweejarig Unlimited Sim Only-abonnement afsluiten. Bestaande klanten die hun abonnement verlengen, komen niet in aanmerking.

Daarnaast krijg je de Sennheiser Momentum 5 niet automatisch thuisgestuurd. Nadat je bestelling is ontvangen, moet je de koptelefoon zelf aanvragen via Claimpromo. Je bestelling en eventuele aanvraag voor nummerbehoud moeten volledig zijn afgerond en door Odido zijn goedgekeurd.

De actie loopt tot en met 6 december 2026. Vervolgens heb je nog tot en met 27 december 2026 de tijd om je gratis koptelefoon te claimen. Bewaar deze data goed, want wie te laat is, loopt het cadeau mis. Belsimpel streeft ernaar om de koptelefoon vijf weken na de uiterlijke claimdatum te versturen.

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Hier scoor je de gratis Sennheiser Momentum 5

Ben je toch al van plan om over te stappen naar een sim only-abonnement met onbeperkt internet? Dan is deze Black Friday-deal van Odido zeker het bekijken waard. Je krijgt niet alleen korting op je abonnement, maar haalt ook een premium koptelefoon van 399 euro in huis zonder daarvoor extra te betalen.

De actie is vooral interessant als het Unlimited-abonnement bij je dataverbruik past. Je zit namelijk twee jaar aan het abonnement vast. Via de onderstaande knop bekijk je de aanbieding bij Belsimpel, inclusief de actuele prijzen en voorwaarden. Vergeet na het bestellen niet om je gratis koptelefoon op tijd te claimen!

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