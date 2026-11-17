Apple heeft voor 2027 wederom een behoorlijk druk jaar op de planning staan – we verwachten volgend jaar maar liefst 18 nieuwe producten.

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Apple brengt 18 nieuwe producten uit in 2027

Er komen waarschijnlijk een compleet vernieuwde iPhone, de eerste slimme Apple-bril en AirPods met ingebouwde camera’s. Ook de iPad, Apple Watch en Mac krijgen de nodige aandacht. Dit zijn alle 18 Apple-producten die we in 2027 kunnen verwachten.

Zes nieuwe iPhones

Apple lijkt in 2027 van alle producten vooral veel aandacht te besteden aan de iPhone. Er staan maar liefst zes nieuwe modellen op de planning:

iPhone 18e: krijgt waarschijnlijk een A20-chip, 9 GB werkgeheugen en een langere batterijduur.

krijgt waarschijnlijk een A20-chip, 9 GB werkgeheugen en een langere batterijduur. iPhone 18: het reguliere model krijgt waarschijnlijk ook de A20-chip, 9 GB werkgeheugen en een betere batterijduur.

het reguliere model krijgt waarschijnlijk ook de A20-chip, 9 GB werkgeheugen en een betere batterijduur. iPhone Air 2: krijgt vermoedelijk een A20 Pro-chip, een ultragroothoekcamera, een kleiner Dynamic Island en een verbeterde batterij. Ook het nieuwe C2-modem wordt verwacht.

krijgt vermoedelijk een A20 Pro-chip, een ultragroothoekcamera, een kleiner Dynamic Island en een verbeterde batterij. Ook het nieuwe C2-modem wordt verwacht. iPhone 20 Pro en iPhone 20 Pro Max: deze modellen staan in het teken van het twintigjarig jubileum van de iPhone. Ze krijgen naar verluidt een A21 Pro-chip en een compleet nieuw ontwerp met afgerond glas aan alle randen en dunnere schermranden.

deze modellen staan in het teken van het twintigjarig jubileum van de iPhone. Ze krijgen naar verluidt een A21 Pro-chip en een compleet nieuw ontwerp met afgerond glas aan alle randen en dunnere schermranden. iPhone Duo 2: de tweede generatie van de vouwbare iPhone is eveneens in ontwikkeling. Face ID wordt getest, maar het is nog niet zeker of deze functie op tijd klaar is.

Drie nieuwe iPads

Ook de iPad krijgt in 2027 een flinke update. De gewone iPad krijgt waarschijnlijk een A19-chip, ondersteuning voor Apple Intelligence en wifi 7. De iPad Air krijgt naar verwachting een M5-chip en voor het eerst een oled-scherm. Daardoor wordt het beeld contrastrijker en levendiger. De iPad Pro krijgt vermoedelijk een M6- of M7-chip en een vapor-chamberkoeling. Daarmee kan Apple de warmte beter afvoeren, wat vooral bij zware taken van pas komt.

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Twee nieuwe Apple Watches

Voor de Apple Watch Series 13 wordt een flinke ontwerpverandering verwacht. Een opvallend gerucht is dat Apple mogelijk een nieuw bevestigingssysteem voor de horlogebandjes introduceert. Ook de Apple Watch Ultra 5 staat op de lijst, al zijn daarover nog maar weinig concrete details bekend.

Vier nieuwe Macs

Van alle nieuwe producten in 2027 krijgt ook de Mac verschillende updates. De MacBook Neo wordt mogelijk voorzien van een A19 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen. De MacBook Air krijgt waarschijnlijk een M6-chip. Daarnaast werkt Apple aan nieuwe MacBook Pro-modellen. Het instapmodel krijgt vermoedelijk een M7-chip, de krachtigere uitvoeringen een M7 Pro- of M7 Max-chip.

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Slimme bril, AirPods met camera’s en HomeView Max

Tot slot heeft Apple nog drie interessante producten in ontwikkeling. De AirPods Pro krijgen mogelijk ingebouwde camera’s die Siri en Visual Intelligence slimmer moeten maken. Daarmee kunnen de oordopjes hun omgeving beter begrijpen.

Daarnaast werkt Apple aan zijn eerste slimme bril. Die krijgt camera’s, microfoons en speakers en wordt gekoppeld aan een iPhone. Je kunt er onder meer mee bellen, muziek luisteren en Siri gebruiken. We verwachten een presentatie tijdens de WWDC 2027 en een release later dat jaar.

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Ook komt er mogelijk een grotere versie van de HomeView: de HomeView Max. Dit slimme thuisscherm krijgt naar verluidt een 9-inch display op een robotarm die 360 graden kan draaien.

Het is nog afwachten wanneer Apple de producten in 2027 precies aankondigt. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!