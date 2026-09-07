3 redenen waarom nú het moment is om een thuisbatterij te kopen

Wil jij meer controle krijgen over je energieverbruik? Wacht dan niet te lang, want om deze redenen is dit hét moment om nu een thuisbatterij te kopen.

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Voordelen van thuisbatterijen

Heb jij thuis zonnepanelen op je dak liggen? Dan komen er grote veranderingen aan, want de salderingsregeling stopt op 1 januari 2027. Dat betekent dat het terugleveren van stroom aan het net minder gunstig wordt. Je mag stroom die je zonnepanelen te veel opwekken en terugleveren aan het net straks niet meer wegstrepen tegen de stroom die je op een ander moment afneemt. In plaats daarvan kun je deze stroom beter thuis bewaren en opslaan voor een later moment.

Thuisbatterijen hebben precies die functie, want ze slaan stroom op die je anders zou terugleveren aan het net. Het is weinig verrassend dat thuisbatterijen inmiddels enorm populair zijn, want je kunt uiteindelijk veel geld besparen door zelf stroom op te slaan. Wij spraken daarom met Jolene Shang, de chief marketing officer bij Zendure, over de redenen waarom dit hét moment is om een thuisbatterij aan te schaffen. Zendure is gespecialiseerd op het gebied van thuisbatterijen en heeft een breed aanbod in Nederland en België. Bekijk hier alle opties die Zendure op dit moment heeft:

1. Meer controle over je energieverbruik

Thuisbatterijen hebben als grootste voordeel dat je meer controle krijgt over je eigen energieverbruik. Zeker als je veel zonnepanelen hebt liggen is de kans groot dat je meer stroom opwekt dan je zelf verbruikt. Dat is vanaf 1 januari 2027 niet meer gunstig, waardoor je de stroom beter kunt bewaren voor een later moment. Met een thuisbatterij van Zendure is dat geen probleem, want je hoeft het apparaat enkel aan te sluiten op het stopcontact om een groter deel van je eigen zonne-energie te bewaren.

Om dat zo goed mogelijk te doen heeft Zendure recent Agentic Hems gepresenteerd. Dit is een zelfstandig energiebeheer, dat verschillende factoren met elkaar in balans brengt. Het systeem kan op die manier kijken naar wat het huishouden nu én in de toekomst nodig heeft. Er wordt met behulp van kunstmatige intelligentie rekening gehouden met de opbrengst van de zonnepanelen, elektriciteitsprijzen, het energieverbruik en het weer. Zo hebben gebruikers er in principe geen omkijken meer naar, al benadrukt Shang dat je de instellingen en voorkeuren in de applicatie altijd kunt aanpassen. Zo houdt je de instellingen van de thuisbatterij dus zelf in de hand.

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2. Energiebeheer voor het héle huis

Bij het kiezen van een thuisbatterij is het van belang om niet alleen te kijken naar het apparaat zelf, maar ook naar de andere apparaten in je huis. Huishoudens verbruiken steeds meer stroom door de opkomst van elektrische auto’s, inductieplaten en warmtepompen. Moet je al deze toestellen van stroom voorzien? Kies dan voor een thuisbatterij met voldoende capaciteit én een softwaresysteem dat al deze apparaten ondersteunt. Met een thuisbatterij beheer je zo de energie in je hele huis, dat met alle elektrische apparaten nu belangrijker is dan ooit.

Volgens Shang heeft Zendure daar een handige oplossing voor bedacht, want de Zendure PowerHub vormt het centrale punt van alle elektrische apparaten in je woning. De centrale hub regelt je zonne-energie, opslag, het opladen van EV’s, warmtepompen en slimme apparaten. De PowerHub verbindt alle apparaten niet alleen, maar zorgt er ook voor dat deze toestellen samenwerken. Zo staan alle energieapparaten in één systeem en kun je het energiebeheer voor het hele huis op een plek regelen. Dat is ook handig als apparaten voorzien moeten worden van noodstroom in het geval van een storing.

3. Service na je aankoop

Het aanschaffen van een thuisbatterij gaat gepaard met een behoorlijk kostenplaatje. Voor de nieuwe Zendure SolarFlow 2400 Pro betaal je bijvoorbeeld 1339 euro, voor die prijs krijg je 2,4 kWh aan opslagcapaciteit. Wil je meer opslag? Dan zijn de thuisbatterijen van Zendure tot 16,8 kWh slim uitbreidbaar. Shang erkent dat de kosten zo flink kunnen oplopen, waardoor de service na je aankoop enorm belangrijk is. Juist de dienstverlening is iets waar het merk enorm op inzet in Nederland en België. Dat maakt dit het moment om een thuisbatterij te halen, want de dienstverlening én installatie zijn inmiddels geoptimaliseerd.

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Zendure biedt zowel voor, tijdens als na je aankoop Nederlandstalige ondersteuning. Dat gebeurt via de klantenservice, waarbij je iedere werkdag terechtkunt. Zo weet je zeker dat eventuele problemen bij de thuisbatterij zo snel mogelijk worden opgelost. Is iets niet duidelijk over de thuisbatterij? Ook dan kun je iedere werkdag bij Zendure terecht. De Nederlandse markt is volgens Shang heel belangrijk, waardoor we in de toekomst meer uitbreidingen van de service en kortere levertijden van producten kunnen verwachten.

Meer over thuisbatterijen van Zendure

Zendure zet dus in op zowel hardware als software bij thuisbatterijen en bouwt volgens Shang aan een zeer compleet merk. Dat is ook wel te merken, omdat Zendure een leidende positie op de Nederlandse markt van thuisbatterijen heeft. Voor Nederlandse en Belgische gebruikers is vooral de Nederlandstalige klantenservice een groot voordeel, want Zendure biedt ook na de aankoop nog een uitgebreide service aan. Die dienstverlening begint overigens al bij de installatie, daarbij kun je hulp krijgen van een monteur om alles in goede banen te leiden.

Ben jij van plan om een thuisbatterij te kopen? In dat geval is Zendure één van de beste opties om op dit moment een thuisbatterij aan te schaffen. Shang geeft aan dat het bedrijf over een uitgebreid assortiment, slimme software en goede dienstverlening beschikt. Deze drie aspecten maken dit hét moment om een thuisbatterij te kopen, zodat je meer controle krijgt over je eigen energiebeheer. Wil je weten welke mogelijkheden Zendure heeft? Bekijk dan hier het complete aanbod van thuisbatterijen: