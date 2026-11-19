Gebruik je regelmatig ChatGPT? Let dan goed op, want je kunt beter nooit een foto van je paspoort in ChatGPT delen!

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Paspoort delen in ChatGPT

ChatGPT is inmiddels enorm populair en krijgt steeds meer functies op je iPhone, iPad, Mac of ander apparaat. Zo is het al langer mogelijk om foto’s en andere bestanden te delen met de chatbot. Dat is handig als je een ingewikkelde brief hebt ontvangen, of hulp nodig hebt bij het invullen van een formulier. ChatGPT analyseert de afbeelding en haalt relevante informatie uit het document. Dat scheelt je in veel gevallen behoorlijk wat tijd. Toch is het lang niet altijd verstandig om zomaar een foto te delen met ChatGPT.

Dat geldt al helemaal voor een foto van je paspoort, want daar staan veel persoonlijke gegevens op. Denk aan je volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en burgerservicenummer (BSN). Op je paspoort staan bovendien je handtekening, pasfoto en documentnummer. Deel je toch een foto van je paspoort met ChatGPT? Dan worden al deze gegevens verstuurd naar de servers van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Afhankelijk van je instellingen kunnen deze gegevens zelfs gebruikt worden om de AI-modellen van het bedrijf te verbeteren. Je geeft zo véél meer persoonlijke informatie prijs dan in de meeste gevallen nodig is.

Pas op voor identiteitsfraude

Het delen van een foto van je paspoort brengt de nodige risico’s met zich mee. Mocht OpenAI bijvoorbeeld te maken krijgen met een datalek, dan bestaat de kans dat jouw persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen. Met deze informatie kunnen internetcriminelen vervolgens identiteitsfraude plegen. Ze doen zich in dat geval voor als jou, zonder dat je daar in eerste instantie iets van merkt. Oplichters proberen op die manier bijvoorbeeld een telefoonabonnement af te sluiten of een lening aan te vragen op jouw naam. Dat kan grote financiële gevolgen hebben.

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Het uitschakelen van bepaalde privacyfuncties in ChatGPT is niet voldoende om alle risico’s weg te nemen. Bij de instellingen van de chatbot bepaal je zelf of OpenAI jouw gesprekken mag gebruiken voor het trainen van AI-modellen. Dat betekent niet dat het bedrijf de gegevens helemaal niet meer opslaat. Zelfs als je een tijdelijk gesprek opent in ChatGPT, kan OpenAI de gegevens nog maximaal dertig dagen bewaren voor veiligheidsdoeleinden. Het grote probleem met gegevens als je burgerservicenummer is dat je deze niet zomaar kunt wijzigen. Waar je een wachtwoord gemakkelijk aanpast na een datalek, is dat bij veel gegevens op je paspoort niet het geval.

Zo bescherm je jouw gegevens

Wil je toch een foto van je paspoort delen met ChatGPT, omdat je bijvoorbeeld een vraag hebt over je reisdocument? Dan is het aan te raden om zoveel mogelijk persoonlijke gegevens onleesbaar te maken vóórdat je de afbeelding uploadt. De Rijksoverheid heeft daar een speciale app voor uitgebracht, die je gratis installeert op je iPhone. Gebruik deze applicatie altijd voor het delen van officiële documenten, hier doe je dat:

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Met de KopieID-app streep je eenvoudig persoonlijke gegevens door en voeg je een watermerk toe aan de afbeelding. Nog beter is het om je vraag uit te schrijven in ChatGPT, zonder persoonlijke informatie te vermelden. In veel gevallen heeft de chatbot helemaal geen foto van je paspoort nodig om antwoord te geven op je vraag. Zo voorkom je dat je persoonlijke documenten terechtkomen op de servers van OpenAI. Heb je eerder een foto van je paspoort gedeeld met ChatGPT? Dan is het verstandig om het desbetreffende gesprek te verwijderen uit de chatbot.

Controleer vervolgens of de afbeelding nog in de bibliotheek van ChatGPT staat en verwijder het bestand daar eveneens. OpenAI verwijdert deze gegevens doorgaans binnen dertig dagen definitief van de servers, al gelden daar enkele uitzonderingen voor. Pas overigens niet alleen op met het delen van een foto van je paspoort, maar doe hetzelfde met je rijbewijs en identiteitskaart. Hoe minder persoonlijke gegevens je deelt met ChatGPT (en andere chatbots), hoe beter. Wil je meer weten over ChatGPT? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!