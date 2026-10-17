Met deze iOS 27-functie gaat je iPhone véél sneller leeg (iPhone-nieuws #42)

Een nieuwe functie in iOS 27 zorgt ervoor dat de accu van je iPhone veel sneller leeg gaat. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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Gaat je iPhone veel sneller leeg met iOS 27? Schakel deze functie direct uit
Is de batterij van je iPhone sinds iOS 27 sneller leeg? Een nieuwe wifi-functie kan hier mogelijk een rol in spelen. Apple heeft de nieuwe feature met iOS 27 automatisch naar je iPhone gebracht. Zo schakel je die uit!
Deze 4 aankondigingen deed Apple op 13 oktober 2026 (en die zijn verrassend)
Apple heeft op dinsdag 13 oktober 2026 flink uitgepakt! Tijdens het speciale ‘Welcome home’-event heeft het bedrijf een paar toffe producten aangekondigd. Heb jij het event gemist? Dit zijn alle producten die Apple heeft aangekondigd!
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Waarom je dit nóóit aan ChatGPT (en andere AI-bots) moet vertellen
Gebruik je regelmatig ChatGPT of andere AI-bots? Let dan goed op, want je kunt beter niet alles delen met de slimme chatbots. Dit moet je nooit vertellen aan ChatGPT en andere chatbots!
Apple TV 4K 2026 is officieel – en die heeft een héél grote upgrade gekregen
Apple heeft de Apple TV 4K 2026 onthuld, met een snellere chip, slimmere Siri en verbeterde draadloze verbindingen. Ben je benieuwd wat er nog meer nieuw is? Deze verbeteringen heeft Apple naar de Apple TV 4K gebracht!
Dit Europese Google Maps-alternatief is veel veiliger (én gratis te gebruiken)
Wil je navigeren zonder al je locatiegegevens zomaar te delen, dan is dit Google Maps-alternatief zeker het proberen waard. De navigatiedienst heeft twee grote voordelen: de dienst is volledig gratis te gebruiken én ontwikkeld in Europa.
→ Europees alternatief voor Google Maps?
Apple TV 4K 2026 vs Google TV Streamer: zo groot zijn de verschillen
Apple heeft een nieuwe Apple TV 4K aangekondigd en daarmee krijgt de Google TV Streamer er een concurrent bij. Twijfel jij nog welke je moet kiezen? Lees snel verder voor de verschillende functies en de prijzen van de mediaspelers!
→ Apple TV 4K vs Google TV Streamer
Google Chromecast krijgt eerste update van 2026 – en die is belangrijk
Updaten maar! De Google Chromecast heeft de eerste update van het jaar en dat is direct een belangrijke softwareversie. Heb jij nog een Google Chromecast bij je televisie? Je kunt de update dan beter zo snel mogelijk installeren!
→ Update voor de Google Chromecast!
Ziggo is per direct véél sneller: check hier of jouw postcode voordelen krijgt
Grote veranderingen voor abonnees van Ziggo, want de provider heeft internet veel sneller gemaakt in bepaalde gebieden. De eerste huishoudens kunnen al aan de slag met de hogere internetsnelheid. Deze postcodes krijgen de voordelen!
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