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Met deze iOS 27-functie gaat je iPhone véél sneller leeg (iPhone-nieuws #42)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
17 oktober 2026, 21:26
2 min leestijd
Met deze iOS 27-functie gaat je iPhone véél sneller leeg (iPhone-nieuws #42)

Een nieuwe functie in iOS 27 zorgt ervoor dat de accu van je iPhone veel sneller leeg gaat. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Gaat je iPhone veel sneller leeg met iOS 27? Schakel deze functie direct uit

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