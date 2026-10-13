Apple TV 4K 2026 is officieel – en die heeft een héél grote upgrade gekregen

Apple heeft de Apple TV 4K 2026 onthuld, met een snellere chip, slimmere Siri en verbeterde draadloze verbindingen. Dit moet je weten.

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Apple onthult Apple TV 4K 2026

Na vier jaar wachten heeft Apple eindelijk een nieuwe generatie van de Apple TV 4K gepresenteerd onder de noemer ‘Welcome home‘. De vorige versie verscheen in 2022 en was inmiddels wel toe aan een vernieuwing. Met het nieuwe model richt Apple zich vooral op betere prestaties en een grotere rol voor slimme functies in de woonkamer.

Apple TV 4K 2026

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Het ontwerp is grotendeels hetzelfde gebleven, dus de belangrijkste veranderingen zitten aan de binnenkant. De Apple TV 2026 is niet alleen geschikt om films en series te streamen, maar ook om slimme functies en games beter te ondersteunen. Hier volgen de belangrijkste veranderingen:

Meer snelheid

Een van de belangrijkste vernieuwingen is de processor. De Apple TV 4K uit 2022 beschikt over een A15 Bionic-chip, de nieuwe versie draait op een A19-chip. De krachtigere processor zorgt ervoor dat apps sneller openen, menu’s soepeler werken en games er beter uitzien. Bovendien is er extra rekenkracht nodig voor nieuwe functies op basis van kunstmatige intelligentie. De nieuwe Apple TV heeft 128 GB opslagruimte.

Ook op het gebied van draadloze technologie zijn er verbeteringen. De Apple TV 2026 heeft ondersteuning voor WiFi 7 en Bluetooth 6. Daarmee profiteert de mediaspeler van hogere netwerksnelheden en een stabielere verbinding, mits je andere apparatuur deze standaarden ondersteunt.

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Meer intelligentie

Apple werkt al langer aan een slimmere versie van Siri. De Apple TV 4K 2026 speelt een belangrijke rol bij die ontwikkeling. Met een verbeterde assistent is het mogelijk om op een meer natuurlijke manier naar films en series te zoeken, en apparaten in huis eenvoudiger te bedienen. Dankzij drie ingebouwde microfoons kun je Siri gewoon met je stem opdrachten geven. Zet je favoriete serie op, speel muziek af of dim de verlichting: je hoeft er de afstandsbediening niet eens bij te pakken.

Welke AI-functies meteen beschikbaar zijn, hangt onder meer af van Apples software en de ondersteuning in de EU.

Prijs Apple TV 4K 2026

Je kunt de Apple TV 4K 2026 nu al pre-orderen, dan ontvang je het apparaat op 13 november. Vanaf dat moment ligt de nieuwe Apple TV ook in de winkels. De prijs is 349 euro.

Apple TV 4K 2026

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