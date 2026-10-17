Waarom je magneten beter niet bij de camera’s van je iPhone kunt houden

Accessoires met magneten zijn handig, maar ze kunnen ook een negatieve invloed hebben op de camera van je iPhone – hier moet je op letten.

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Magneten en je iPhone

Een magnetisch hoesje, een telefoonhouder voor in de auto of een pasjeshouder: accessoires met magneten zijn niet meer weg te denken. Toch is het verstandig om op te letten waar die magneten zich bevinden. We leggen uit waarom.

De camera van je iPhone gebruikt verschillende technieken om scherpe foto’s en video’s te maken, waaronder optische beeldstabilisatie (OIS) en autofocus.

Optische beeldstabilisatie helpt om bewegingsonscherpte te verminderen. Beweeg je je hand tijdens het fotograferen een beetje, dan kan het camerasysteem die trilling compenseren.

Autofocus zorgt er ondertussen voor dat je onderwerp scherp in beeld komt. Sensoren houden onder meer rekening met bewegingen en trillingen om de lenspositie nauwkeurig bij te stellen.

Sterke magnetische velden kunnen de sensoren van deze processen verstoren. In sommige gevallen werken ze daardoor minder nauwkeurig of worden ze tijdelijk uitgeschakeld. Je iPhone kan dan nog steeds foto’s maken, maar mogelijk zonder de gebruikelijke ondersteuning van deze functies.

Hier moet je op letten

Je hoeft niet alle magnetische accessoires uit de buurt van je iPhone te houden. Het gaat vooral om accessoires met sterke magneten die vlak bij de camera zitten. Let bij het gebruik van losse magneten en accessoires dus vooral op de achterkant van je iPhone. Hoe dichter een sterke magneet bij de camera zit, hoe groter de kans op een verstoring.

Merk je dat foto’s plotseling wazig zijn of dat de autofocus vreemd reageert? Haal dan je hoesje en andere magnetische accessoires van je iPhone en maak opnieuw een paar foto’s. Zo kun je controleren of een accessoire mogelijk de oorzaak is.

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Schade is niet per se permanent

Een probleem door magnetische storing betekent niet automatisch dat je camera voorgoed beschadigd is. Het magnetische veld kan de werking van bepaalde sensoren verstoren zolang de iPhone zich in de buurt van de magneet bevindt.

Houd er daarnaast rekening mee dat niet alleen magneten een risico kunnen vormen voor de camera. Langdurige blootstelling aan krachtige trillingen, bijvoorbeeld wanneer je iPhone op het stuur van een motor is gemonteerd, kan het camerasysteem eveneens beschadigen.

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