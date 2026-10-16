Waarom álle streamdingdiensten waarschijnlijk veel duurder worden in 2027

Slecht nieuws als je abonnementen op meerdere streamingdiensten hebt, want je gaat in 2027 waarschijnlijk veel meer betalen. Dit is waarom!

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Vaker reclame bij streamingdiensten

Kijk jij regelmatig naar Netflix? Of heb je abonnementen op meerdere streamingdiensten? In dat geval komen er grote veranderingen aan, want vrijwel alle grote diensten gaan meer inzetten op reclames. Populaire streamingdiensten als HBO Max, Prime Video en Disney Plus laten inmiddels advertenties zien bij het goedkoopste abonnement. Inmiddels heeft ook Netflix een abonnement met reclame aangekondigd, dat op 1 maart 2027 beschikbaar komt in Nederland.

Het verschilt per platform op welke manier deze reclames verschijnen. Bij Videoland krijg je stilstaande advertenties te zien als je een serie of film pauzeert, andere streamingdiensten tonen juist trailers van series en films die abonnees kunnen kijken. Het is afhankelijk van je abonnement en streamingdienst of deze trailers ook tijdens afleveringen en films worden getoond.

Wil je geen reclames zien bij je favoriete streamingdienst? In dat geval moet je maandelijks bijbetalen. Op die manier worden streamingdiensten steeds duurder en die trend zet waarschijnlijk door in 2027. Abonnees zijn daardoor steeds meer geld kwijt als ze reclamevrij willen kijken. Dat komt bovenop de reguliere prijsstijgingen, want streamingdiensten zijn de laatste jaren veel meer in prijs gestegen dan andere diensten.

Oude abonnementen worden duurder

Netflix was de laatste grote streamingdienst die aankondigde met een nieuw reclameabonnement te komen. Dat is een opvallende stap voor Netflix, omdat reclamevrij kijken juist een van de belangrijkste pluspunten was van de streamingdienst. Daar komt volgend jaar verandering in en dat is waarschijnlijk slecht nieuws voor abonnees. De nieuwe abonnementen met reclame komen vaak in de plaats voor het bestaande voordeligste abonnement. Dat zagen we eerder bij streamingdiensten als HBO Max.

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Heb jij een abonnement op Netflix, maar wil je geen reclames zien vanaf maart 2027? Dan moet je waarschijnlijk bijbetalen, want oude abonnementen zonder reclames worden traditiegetrouw duurder. Gebruikers krijgen de optie tussen het goedkoopste abonnement met reclames, of een bestaand abonnement zonder advertenties. Laatstgenoemde wordt waarschijnlijk duurder, waardoor je dus meer gaat betalen om je favoriete films en series te streamen in 2027.

Andere streamingdiensten volgen

Het is de verwachting dat andere streamingdiensten dit voorbeeld uiteindelijk volgen, waardoor gebruikers duurder uit zijn als ze een reclamevrije ervaring willen. Vaak zijn de prijsverschillen tussen een abonnement met en zonder advertenties vrij groot. Je bent al snel vier of vijf euro meer kwijt per maand, als je voor het goedkoopste abonnement zónder reclames kiest.

Die prijzen stijgen in 2027 ongetwijfeld, want vrijwel alles streamingdiensten worden duurder als je geen reclames wilt zien. Het is bovendien de verwachting dat de prijsverschillen tussen abonnementen met en zonder reclames zullen toenemen in 2027. Zo ga je waarschijnlijk voor álle streamingdiensten komend jaar meer betalen, mits je een reclamevrij abonnement kiest. De opties met reclames zullen naar verwachting minder hard in prijs stijgen.

Streamingdienst Met reclame Goedkoopste zonder reclame Netflix Niet beschikbaar € 9,99 Disney+ € 6,99 € 10,99 HBO Max € 5,99 € 11,99 Amazon Prime Video € 4,99 € 7,98 Videoland € 6,99 € 11,99 SkyShowtime € 6,99 € 9,99 Apple TV Niet beschikbaar € 9,99

Vind je het niet erg om reclames te zien bij je favoriete series en films? Dan is juist het tegenovergestelde waar, want je kunt dan kiezen voor het voordeligere reclameabonnement. Wil je vasthouden aan je huidige abonnement? Je gaat dan in ieder geval meer betalen voor Netflix, andere streamingdiensten komen in 2027 ongetwijfeld ook met prijsverhogingen. De eerste streamingdiensten worden doorgaans in maart al duurder.

Zo leidt de introductie van reclameabonnementen uiteindelijk tot (veel) hogere kosten bij gebruikers. Bestaande abonnementen zonder reclames worden veel duurder, door de introductie van een goedkoper alternatief met advertenties. Deze trend zagen we al in 2026 en zet in 2027 door bij Netflix. Opvallend is dat alleen Apple TV overblijft als streamingdienst zonder reclames. Wil je weten welke opties er nog meer zijn? Bekijk hier de populairste streamingdiensten in 2026: