De iPhone Duo is officieel en is Apples eerste vouwbare iPhone. Het toestel heeft een compact 5,4-inch scherm aan de buitenkant en klapt open tot een groot 7,6-inch Super Retina XDR-display. Verder krijg je de krachtige A20 Pro-chip, twee 48-megapixelcamera’s, een titanium frame en een dubbel batterijsysteem. Daarmee is de Duo een compleet nieuw type iPhone, maar ook verreweg een van de duurste modellen die Apple ooit heeft uitgebracht.

De iPhone Duo-prijs begint bij 2339 euro voor het model met 256 GB opslag en loopt op tot maar liefst 3839 euro. Op deze pagina kun je straks de actuele winkelprijzen vergelijken en zie je waar je de iPhone Duo het goedkoopst als los toestel kunt bestellen.

iPhone Duo pre-order start op 16 oktober

Wil je de nieuwe vouwbare iPhone zo snel mogelijk bestellen? De pre-order van de iPhone Duo start op vrijdag 16 oktober 2026 om 14.00 uur. De officiële verkoop begint een week later, op vrijdag 23 oktober 2026. Vanaf die dag ligt de Duo ook bij geselecteerde resellers en providers.

Zodra op 16 oktober de eerste winkelprijzen beschikbaar zijn, kunnen we de aanbiedingen in onze prijsvergelijker naast elkaar zetten. Tot die tijd kun je via onderstaande webshops alvast bekijken waar de iPhone Duo straks te bestellen is.

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Wil je de iPhone Duo direct tijdens de pre-order bestellen? Tot onze prijsvergelijker live gaat, kun je bij bovenstaande webshops terecht om Apples eerste vouwbare iPhone te bestellen.

iPhone Duo prijzen

Apple brengt de iPhone Duo uit met vier verschillende opslagcapaciteiten. Het goedkoopste model heeft 256 GB opslag en kost 2339 euro. Wil je de maximale 2 TB opslag, dan betaal je maar liefst 3839 euro. De Duo is verkrijgbaar in de kleuren Nachthemel en Sterrenwit; de kleur heeft geen invloed op de prijs.

De officiële losse prijzen zijn:

iPhone Duo 256 GB: 2339 euro

2339 euro iPhone Duo 512 GB: 2589 euro

2589 euro iPhone Duo 1 TB: 3089 euro

3089 euro iPhone Duo 2 TB: 3839 euro

Daarmee is zelfs het instapmodel aanzienlijk duurder dan de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Het prijsverschil wordt nog groter wanneer je voor 1 of 2 TB opslag kiest.

iPhone Duo los of met abonnement?

Door de hoge aanschafprijs is de keuze tussen een iPhone Duo los kopen of met abonnement belangrijker dan bij veel andere iPhones. Koop je de Duo los, dan betaal je minimaal 2339 euro in één keer. Daar staat tegenover dat het toestel daarna volledig van jou is en je zelf een goedkope sim-only bundel kunt kiezen.

Een iPhone Duo met abonnement kan aantrekkelijker zijn wanneer je de toestelkosten liever spreidt. Je kunt een deel van de aankoopprijs vooraf betalen en het resterende bedrag maandelijks aflossen. Providers kunnen bovendien toestelkorting geven, waardoor de uiteindelijke toestelprijs soms lager ligt dan de adviesprijs van Apple.

Een los toestel geeft je daarentegen maximale vrijheid. Je zit voor de telefoon niet vast aan een provider en kunt je sim-only abonnement los daarvan aanpassen of opzeggen.

Wat uiteindelijk de goedkoopste keuze is, hangt af van de aanbiedingen. Vergelijk daarom de totale kosten van een Duo met abonnement met de combinatie van een losse iPhone Duo en sim-only.

Let daarbij op dat de iPhone Duo uitsluitend met eSIM werkt. Er zit geen fysieke simkaarthouder in het toestel. Koop je de Duo los en wil je hem combineren met sim-only, controleer dan dus of je provider eSIM ondersteunt.

Vergelijk de iPhone Duo prijzen vanaf 16 oktober

Wil je weten waar de iPhone Duo het goedkoopst is? Vanaf vrijdag 16 oktober gaat onze prijsvergelijker live zodra de eerste winkelprijzen binnenkomen.

Daarmee verzamelen we de prijzen van verschillende Nederlandse webshops op één plek. Je ziet zo direct wat jouw gewenste uitvoering kost en welke winkel op dat moment de laagste prijs heeft.

De prijsverschillen kunnen bij de iPhone Duo extra interessant zijn. Zelfs een relatief kleine korting van enkele procenten scheelt bij een toestel van minimaal 2339 euro al snel tientallen tot honderden euro’s.

Onze prijsvergelijker wordt regelmatig bijgewerkt, zodat ook tijdelijke aanbiedingen en latere prijsdalingen zichtbaar worden. Vanaf 16 oktober kun je hier dus direct de actuele iPhone Duo-prijzen vergelijken en zien waar je het toestel het goedkoopst los koopt.

Totdat de prijsvergelijker live is, kun je via onderstaande links alvast bij de verschillende aanbieders kijken en bestellen indien mogelijk.

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Waarom is de iPhone Duo zo duur?

De hoge prijs heeft vooral te maken met het compleet nieuwe ontwerp. De iPhone Duo is de eerste vouwbare iPhone en beschikt daardoor over twee displays. Aan de buitenkant zit een 5,4-inch Super Retina XDR-scherm, terwijl je het toestel kunt openvouwen tot een 7,6-inch display. Beide ondersteunen onder meer ProMotion en een verversingssnelheid tot 120 Hz.

Apple gebruikt daarnaast Grade 5-titanium voor het frame en de scharnierbehuizing. Binnenin zit dezelfde A20 Pro-chip als in de iPhone 18 Pro-serie, gecombineerd met een dampkamer voor de koeling. Ook is dit de eerste iPhone met een dubbel batterijsysteem.

Voor fotografie krijg je een 48-megapixel hoofdcamera en 48-megapixel ultragroothoekcamera. Aan de voorkant zit een 12-megapixel Center Stage-camera en onder het grote binnenscherm heeft Apple nog een aparte FaceTime-camera verwerkt.

Je betaalt bij de Duo dus niet alleen voor betere specificaties, maar vooral voor het nieuwe vouwbare ontwerp en de extra schermtechniek.

Welke iPhone Duo-opslag moet je kiezen?

De iPhone Duo is verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag. Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste uitvoering bedraagt maar liefst 1500 euro.

Voor de meeste gebruikers is 256 GB waarschijnlijk ruim voldoende, zeker wanneer je foto’s en video’s grotendeels in iCloud bewaart. Met 512 GB krijg je meer ruimte voor grote games, foto’s en downloads zonder direct boven de grens van 3000 euro uit te komen.

De uitvoeringen met 1 TB en vooral 2 TB richten zich voornamelijk op gebruikers die heel veel bestanden lokaal opslaan of veel grote video’s maken. Door de forse meerprijs is het verstandig om vooraf goed te bepalen hoeveel opslag je daadwerkelijk nodig hebt.

Wanneer wordt de iPhone Duo goedkoper?

De officiële adviesprijs van de iPhone Duo verandert waarschijnlijk niet snel, maar webshops zijn vrij om onder de Apple-prijs te gaan zitten. Na de release kunnen daardoor geleidelijk de eerste kortingen ontstaan.

Hoe snel dat bij de Duo gebeurt, is nog niet te voorspellen. Het is een compleet nieuwe iPhone en de vraag en beschikbare voorraad kunnen rond de introductie grote invloed hebben op de prijs.

Heb je de Duo niet direct op releasedag nodig? Dan kan wachten dus lonen. Via onze prijsvergelijker zie je automatisch wanneer webshops de prijs verlagen.

iPhone Duo of iPhone 18 Pro Max kopen?

De iPhone 18 Pro Max is het belangrijkste alternatief voor de iPhone Duo. Beide toestellen hebben de A20 Pro-chip, maar zijn verder duidelijk voor een andere gebruiker bedoeld. Apple positioneert de Duo als vouwbaar model met zijn grootste iPhone-display ooit, terwijl de Pro Max een traditioneel smartphone-ontwerp en uitgebreider Pro-camerasysteem heeft.

De iPhone Duo is vooral interessant wanneer je het grote uitklapbare scherm wilt gebruiken voor films, games en multitasking. Je kunt bijvoorbeeld twee apps naast elkaar openen en het toestel in verschillende standen neerzetten.

Vind je vooral camera’s, batterijduur en prijs belangrijk en heb je geen behoefte aan een vouwbaar scherm? Dan is de iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk de logischere keuze. Die is bovendien aanzienlijk goedkoper.

iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.