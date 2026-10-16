Helaas: deze populaire Apple TV wordt nu als vintage beschouwd

Heb je nog een oudere Apple TV? Dan hebben we slecht nieuws. Apple heeft een populaire Apple TV officieel als vintage bestempeld. Maar wat betekent dat?

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Deze Apple TV is nu vintage

Apple heeft de eerste generatie van de Apple TV 4K toegevoegd aan de lijst met vintage producten. Het gaat om het model uit 2017, dat dus alweer negen jaar oud is.

Dat klinkt misschien alsof je Apple TV rijp is voor het museum, maar gelukkig valt dat mee. Apple noemt een apparaat vintage wanneer het al meer dan vijf jaar niet meer wordt verkocht.

Voor jou heeft dat vooral gevolgen als er iets kapotgaat. Apple voert namelijk alleen nog reparaties uit als de benodigde onderdelen ook beschikbaar zijn. Zijn die er niet meer? Dan heb je pech.

Gelukkig betekent dit niet dat je Apple TV ineens stopt met werken. Je kunt gewoon films en series blijven kijken. Wel krijgt deze generatie geen update naar tvOS 27 meer, waardoor je nieuwe functies misloopt. Ook loop je kans dat de ondersteuning voor sommige apps opeens stopt.

Heb je nog de Apple TV 4K uit 2017? Dan hoef je hem dus niet meteen weg te doen. Maar als je graag de nieuwste functies wilt gebruiken, is het misschien tijd om naar een nieuwer model te kijken.

Upgraden naar de nieuwe Apple TV 4K (2026)

Toevallig komt het nieuws op een bijzonder moment. Apple heeft onlangs namelijk een gloednieuwe Apple TV 4K aangekondigd en die heeft flink wat verbeteringen onder de motorkap gekregen.

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Zo beschikt de nieuwste Apple TV over een snellere A19-chip, ondersteuning voor wifi 7 en een slimmere versie van Siri. Ook de afstandsbediening is vernieuwd en kun je nu gemakkelijker terugvinden dankzij een ingebouwde speaker. Let wel op dat de nieuwe Siri AI nog niet in Nederland beschikbaar komt.

Apple TV 4K 2026 kopen

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.