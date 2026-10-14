Apple TV 4K 2026 vs Google TV Streamer: zo groot zijn de verschillen

Apple heeft een nieuwe Apple TV 4K aangekondigd en daarmee krijgt de Google TV Streamer er een concurrent bij. Dit zijn de (prijs)verschillen.

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Apple TV 4K 2026 vs Google TV Streamer

De Apple TV 4K (2026) richt zich vooral op snelheid, beeldkwaliteit en de samenwerking met andere Apple-apparaten. De Google TV Streamer is juist interessant als je veel Google-diensten gebruikt of minder geld wilt uitgeven.

Krachtigere chip

De nieuwe Apple TV 4K heeft een A19-chip. Volgens Apple levert die tot 50 procent betere CPU-prestaties en tot twee keer snellere GPU-prestaties dan de vorige generatie. Ook is er een speciale AV1-decoder aanwezig, waarmee video’s efficiënter gestreamd kunnen worden.

De Google TV Streamer gebruikt een MediaTek-chip. Die is prima geschikt voor het bekijken van films en series, maar biedt minder rekenkracht. Vind je een snelle interface en extra ruimte voor games belangrijk, dan kies je de Apple TV 4K.

Beeld en geluid

Met beide apparaten kun je genieten van 4K-streaming, Dolby Vision en Dolby Atmos. Je favoriete films en series zien er daardoor scherp uit en kunnen indrukwekkend klinken, mits je televisie en geluidsinstallatie de juiste formaten ondersteunen.

De Apple TV 4K heeft daarnaast een AV1-decoder voor efficiëntere videostreaming. In de praktijk hangt het verschil in beeldkwaliteit ook af van de streamingdienst zoals Apple TV, je internetverbinding en je smart-tv.

Siri of Gemini

Ook de bediening verschilt. De Apple TV 4K heeft drie ingebouwde microfoons, zodat je Siri met je stem kunt bedienen zonder de afstandsbediening te gebruiken. De nieuwe generatie krijgt bovendien slimmere Siri-functies.

De Google TV Streamer biedt Google Gemini en sluit goed aan op Google Home. Ook kun je met Android meer vrijheid hebben om apps buiten de Play Store om te installeren.

Prijs

De nieuwe Apple TV 4K kost 349 euro. De Google TV Streamer is met een prijs van 119 euro een stuk voordeliger. Of de meerprijs van de Apple TV de moeite waard is, is heel persoonlijk.

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Conclusie: Apple TV 4K 2026 vs Google TV Streamer

Wil je maximale prestaties en gebruik je veel Apple-apparaten? Dan is de Apple TV 4K zonder meer de beste keuze. Zoek je vooral een betaalbare streaming-hub die goed samenwerkt met Google-diensten, dan is de Google TV Streamer aantrekkelijker. Ook als je graag goedkoop uit wilt zijn, kies je de Google TV Streamer.

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