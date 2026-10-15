Pak je agenda: deze 4 data in oktober zijn heel belangrijk voor Apple

Oktober zit bomvol met presentaties van nieuwe Apple-producten, dus deze 4 data wil je daarom niet missen! We zetten ze voor je op een rij.

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Deze 4 data in oktober zijn heel belangrijk voor Apple

Oktober zit bomvol met presentaties van nieuwe Apple-producten, dus deze 4 data wil je daarom niet missen! We zetten ze voor je op een rij.

13 oktober

Apple trapte deze drukke maand af met een speciaal event genaamd ‘Welcome Home’. Daar presenteerde het bedrijf nieuwe producten voor in huis, waaronder de HomeView, een vernieuwde HomePod mini en een nieuwe Apple TV 4K. Apple zet steeds meer in op Siri en slimme apparaten die naadloos met elkaar samenwerken.

16 oktober

Heb je je oog laten vallen op de iPhone Duo? Dan is vrijdag 16 oktober een belangrijke dag. Vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd kun je het nieuwe toestel pre-orderen. Als je er vroeg bij bent, maak je de meeste kans om het toestel snel in huis te hebben. Zeker bij zo’n opvallend nieuw model kan de belangstelling behoorlijk groot zijn. De iPhone Duo is het goedkoopst in combinatie met een abonnement:

iPhone Duo met abonnement

23 oktober

Een week na de start van de pre-orders volgt het moment waarop je de iPhone Duo daadwerkelijk kunt kopen. Op vrijdag 23 oktober begint de officiële verkoop. Dat betekent dat de eerste bestellers hun nieuwe iPhone vanaf die dag kunnen verwachten. Wil je het toestel liever eerst zelf bekijken? Dan is dit ook het moment om bij een Apple Store binnen te lopen.

27 oktober

Apple is deze maand waarschijnlijk nog niet klaar met productaankondigingen. Op dinsdag 27 oktober worden volgens de laatste geruchten opnieuw nieuwe apparaten onthuld. We verwachten onder meer vernieuwde MacBook Pro-modellen met oled-schermen, een iPad mini met een oled-scherm en nieuwe Macs met een M6-chip. Apple heeft deze datum en de volledige productlijst nog niet officieel bevestigd.

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Daarnaast werkt Apple aan een krachtigere Mac Studio met maar liefst 512 GB werkgeheugen. Die presentatie staat gepland voor eind oktober, maar de precieze releasedatum is nog niet bekend. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!