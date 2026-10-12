Ziggo is per direct véél sneller: check hier of jouw postcode voordelen krijgt

Grote veranderingen voor abonnees van Ziggo, want de provider heeft internet veel sneller gemaakt in bepaalde gebieden. Deze postcodes krijgen de voordelen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ziggo heeft een grote verandering aangekondigd! De provider heeft nieuwe pakketten uitgebracht, die ondersteuning bieden voor veel hogere internetsnelheden. Het was al duidelijk dat Ziggo aan een grote upgrade van het kabelnetwerk werkte. De provider meldde onlangs dat de upgrade naar DOCSIS 4.0 op het kabelnetwerk was afgerond. DOCSIS 4.0 is een nieuwe technologie die kabelinternet veel sneller maakt.

Het grote voordeel is dat providers hiervoor de bestaande coaxkabel kunnen gebruiken, die veel huishoudens al hebben voor televisie en internet. Met DOCSIS 4.0 zijn downloadsnelheden tot 8 Gbit/s en uploadsnelheden tot 350 Mbit/s mogelijk. Vooral dat laatste is een grote verbetering, want bij traditioneel kabelinternet ligt de uploadsnelheid vaak een stuk lager. Ziggo heeft nu aangekondigd dat de eerste huishoudens aan de slag kunnen met het snellere internet. Bekijk hier waar de snelste internetpakketten van Ziggo per direct beschikbaar zijn:

Veel sneller internet

Het is een grote verbetering voor Ziggo, want zowel de download- als uploadsnelheden worden veel sneller bij de provider. Bij Ziggo kon je al kiezen uit vier internetpakketten, waarbij de snelheid van je internet verschilt. Het goedkoopste abonnement heeft een downloadsnelheid van 200 Mbit/s, bij het duurste abonnement was dat lange tijd 2 Gbit/s. Daar komt nu verandering in, want Ziggo heeft twee nieuwe abonnementen geïntroduceerd die veel hogere internetsnelheden ondersteunen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij Ziggo kun je nu ook kiezen voor Internet 4 Gbit/s en Internet 8 Gbit/s. Dit zijn compleet nieuwe pakketten, die nu nog beperkt beschikbaar zijn. Bij die pakketten gaat het downloaden van data dus veel sneller dan bij de bestaande bundels van Ziggo. Het uploaden gaat eveneens sneller, het duurste pakket ondersteunt 350 Mbit/s. In totaal kunnen drie miljoen adressen binnen twee maanden upgraden naar een internetpakket met hogere snelheden. Dat is vooral een voordeel als je een groter huishouden hebt met veel apparaten, de internetsnelheid blijft dan veel hoger en stabieler.

Ziggo geeft hoge kortingen

Woon jij in een gebied waar Ziggo de nieuwe internetpakketten al heeft gelanceerd? In dat geval hebben we goed nieuws, want je krijgt direct voordelen als je wisselt naar het snellere pakket. Ziggo heeft een tijdelijke actie, want je betaalt nu twaalf maanden lang slechts 34,95 euro voor álle pakketten. Dat betekent dat je zelfs voor internetsnelheden van 8 Gbit/s maandelijks 34,95 euro betaalt. Zo bespaar je direct 480 euro. Bekijk hier de actuele aanbiedingen:

Bij Ziggo krijg je nu tijdelijk héle hoge kortingen, ook als je niet voor het duurste abonnement kiest. De nieuwe internetpakketten van Ziggo worden de komende maanden uitgerold naar andere regio’s, het is nog niet bekend welke gebieden als eerste volgen. Zijn de nieuwe pakketten nog niet beschikbaar in jouw regio? Of heb je geen sneller internet nodig, maar wil je wel besparen op je abonnement? Ook dan zijn de tijdelijke aanbiedingen heel interessant. Bekijk hier welke opties je hebt bij Ziggo:

Ziggo looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket. Ziggo looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket of scoor een Bol cadeaukaart t.w.v. 400 euro.

Zo bespaar je iedere maand flink op je abonnementskosten

Combineer je een Vodafone-abonnement met Ziggo dan profiteer je van dubbele data, behalve bij Unlimited. Heb je meerdere Vodafone-abonnementen op hetzelfde adres? Dan ontvang je de korting op elk abonnement. Door Vodafone en Ziggo te combineren, kunnen bestaande klanten dus niet alleen meer data krijgen, maar ook besparen op hun maandelijkse abonnementskosten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alternatieve opties

Ben je juist op zoek naar een andere aanbieder? In dat geval kun je in Nederland ook voor KPN of Odido kiezen. Bij deze providers lopen op dit moment ook interessante aanbiedingen, waarmee je al snel veel geld kunt besparen of handige extra’s kunt krijgen. Bekijk hier welke mogelijkheden je op dit moment hebt:

Over internet en tv van KPN

Op adressen met glasvezel zijn snelheden tot 4 Gbit/s beschikbaar. KPN Internet en TV is verkrijgbaar vanaf 45 euro per maand, afhankelijk van de gekozen internetsnelheid. Met KPN TV+ kijk je live televisie, kun je programma’s terugkijken en streamen via de TV+ Box. Combineer je KPN Internet en TV met KPN Mobiel, dan profiteer je bovendien van Combivoordeel, zoals korting op je mobiele abonnement en een keuze uit bijvoorbeeld gratis Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of scoor een gratis 55 inch Samsung TV t.w.v. 699 euro.

Over internet en tv van Odido

Odido biedt internet en tv samen in één abonnement, waarbij je zelf bepaalt welke internetsnelheid je kiest. De abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 36,50 euro per maand en met glasvezel zijn op sommige adressen snelheden tot 8 Gbit/s mogelijk. Daarbij zijn de upload- en downloadsnelheid even hoog.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido:

Odido looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket). Odido looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

Profiteer van extra korting per maand

Combineer je Internet en TV met een mobiel abonnement van Odido, dan krijg je via Klantvoordeel 5 euro korting per maand op je internetabonnement. Ook op mobiel krijg je extra voordeel: tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited of dubbele data en 2,50 euro korting op andere mobiele abonnementen. Je kunt er bovendien voor kiezen om een deel van die korting in te wisselen voor Videoland Basis voor 2,50 euro per maand.

Hier vergelijk je zelf het aanbod voor internet en tv