8 iPhone-tips waarmee je veelgemaakte fouten met je iPhone voorkomt

Je iPhone kan jarenlang meegaan, maar sommige dagelijkse fouten kunnen de levensduur flink verkorten – met deze iPhone-tips voorkom je dat.

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8 iPhone-tips waarmee je veelgemaakte fouten voorkomt

Door sommige dagelijkse gewoontes kan de levensduur van je iPhone flink korter worden. Met deze acht iPhone-tips voorkom je onnodige schade aan je iPhone door veelgemaakte fouten.

1. Je iPhone op de motor

Je iPhone meenemen tijdens een motorrit om navigatie te gebruiken is misschien verleidielijk. Toch kun je daarmee de camera van je toestel beschadigen. De krachtige trillingen van een motor kunnen namelijk de optische beeldstabilisatie en autofocus van de camera aantasten. Daardoor kunnen foto’s onscherp worden en kan je iPhone moeite krijgen om goed scherp te stellen.

Apple raadt het gebruik van een stuurhouder op motorfietsen met sterke trillingen dan ook af. Gebruik je een fiets of elektrische step? Kies dan voor een speciale telefoonhouder die trillingen dempt.

2. Te dicht bij een LiDAR-sensor

Sommige moderne auto’s gebruiken LiDAR-technologie om hun omgeving in kaart te brengen. Deze techniek maakt gebruik van laserlicht, dat onder bepaalde omstandigheden de beeldsensor van een smartphonecamera kan beschadigen.

Vooral wanneer je de camera van je iPhone dicht bij een LiDAR-systeem houdt, loop je onnodig risico. Houd je iPhone-camera daarom op veilige afstand van LiDAR-apparatuur. Richt de camera, ook met een telelens, niet van dichtbij op dergelijke systemen.

3. iPhone in douche of sauna

Veel recente iPhones zijn waterbestendig. Dat betekent echter niet dat je ze zonder risico overal mee naartoe kunt nemen waar water of vocht aanwezig is. In de douche en sauna krijgt je toestel te maken met vocht, hoge temperaturen en mogelijk hete waterstralen. Vooral stoom en hitte kunnen problemen veroorzaken. Bovendien neemt de waterbestendigheid van een iPhone na verloop van tijd af door normale slijtage of beschadigingen.

Laat je iPhone dus buiten de douche, het badhuis en de sauna. Vertrouw niet blind op de waterbestendigheid van je toestel, ook niet als je een relatief nieuw model hebt.

4. iPhone in een bak rijst

Is je iPhone onverhoopt in het water gevallen? Dan is de kans groot dat je weleens hebt gehoord dat je hem in een bak rijst moet leggen. Toch is dat geen goed idee. Rijst droogt je iPhone niet op een betrouwbare manier. Kleine deeltjes kunnen bovendien in de oplaadpoort terechtkomen en daar extra problemen veroorzaken. Ook je föhn gebruiken of perslucht in de aansluiting blazen is geen goed plan. Je kunt beter het volgende proberen:

Haal de kabel en accessoires los; Houd de iPhone met de oplaad poort naar beneden en tik het vocht eruit; Leg de iPhone op een droge plek met voldoende luchtcirculatie; Wacht minimaal 30 minuten voordat je weer probeert op te laden.

Houd er rekening mee dat het tot 24 uur kan duren voordat de aansluiting volledig droog is. Gebruik geen warmtebron en steek geen wattenstaafje of ander voorwerp in de oplaadpoort. Forceer het opladen niet zolang er vocht aanwezig is.

5. Te dicht bij een MRI-scanner

Werk je in een ziekenhuis of laboratorium? Dan is het verstandig om rekening te houden met de apparatuur in je omgeving. Bij MRI-scanners en bepaalde andere systemen kunnen sterke magnetische velden of hoge concentraties helium invloed hebben op elektronische apparaten. Helium kan onder meer de werking van de interne klok van een iPhone verstoren.

Het is vooral relevant voor mensen die beroepsmatig in de buurt van dergelijke apparatuur komen. Volg de veiligheidsinstructies van de locatie en laat je iPhone achter op de daarvoor aangewezen veilige plek. Neem het toestel niet zomaar mee een MRI-ruimte in.

6. Hotelkamersleutel in je MagSafe-portemonnee

Een MagSafe-portemonnee is handig om pasjes achter op je iPhone mee te nemen. Toch is het verstandig om goed na te denken over welke kaarten je daarin bewaart. Sommige pasjes, zoals hotelkamersleutels met een magnetische strip, kunnen gevoelig zijn voor magnetische velden. Afhankelijk van het type kaart en de gebruikte techniek kan de werking worden verstoord.

Dat betekent niet dat ieder pasje automatisch beschadigd raakt, maar je wilt natuurlijk voorkomen dat je bij de hoteldeur voor een onaangename verrassing komt te staan. Bewaar hotelkamersleutels en andere gevoelige kaarten dus bij voorkeur apart van je iPhone en andere magnetische accessoires.

7. Toegangscode verklappen

Niet alle risico’s voor je iPhone hebben met technische schade te maken. Ook je digitale veiligheid verdient aandacht. Wanneer je in een drukke trein, op een terras of in een winkel je toegangscode invoert, kan iemand gemakkelijk ongemerkt meekijken. Krijgt die persoon later je iPhone in handen, dan kan dat grote gevolgen hebben. Met de toegangscode kunnen bepaalde beveiligingen worden omzeild en kunnen gevoelige gegevens gevaar lopen. Denk daarom aan de volgende zaken:

Gebruik Face ID om je iPhone te ontgrendelen

Scherm je toegangscode af als je die in het openbaar invoert

Schakel Bescherming voor gestolen apparaat in via de app Instellingen (onder ‘Face ID en toegangscode’ > ‘Bescherming voor gestolen apparaat’).

8. Reserve iPhone te lang laten liggen

Heb je nog een oude iPhone in een la liggen als reserve? Of bewaar je een toestel totdat je het gaat verkopen? Ook dan is het verstandig om aandacht te besteden aan de batterij.

Een lithium-ionbatterij kan achteruitgaan wanneer je een toestel lange tijd volledig opgeladen of juist helemaal leeg bewaart. Vooral langdurige diepe ontlading kan op termijn problemen opleveren. Volg daarom deze richtlijnen:

Laad de batterij op tot ongeveer 50 procent voordat je het toestel opbergt

Schakel de iPhone uit

Bewaar hem op een koele, droge plek, uit de buurt van extreme temperaturen

Controleer het toestel als je het langdurig bewaart en laad het zo nodig weer op tot ongeveer 50 procent

Volgens Apple’s aanbevelingen is het verstandig om een iPhone die langer dan zes maanden wordt bewaard, ongeveer iedere zes maanden tot 50 procent op te laden.

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