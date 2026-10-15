Dit Europese Google Maps-alternatief is veel veiliger (én gratis te gebruiken)

Wil je navigeren zonder al je locatiegegevens zomaar te delen, dan is dit gratis Europese Google Maps-alternatief zeker het proberen waard.

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Dit Europese Google Maps-alternatief is veel veiliger

Google Maps is voor velen dé app om een adres te vinden of een route te plannen. Maar er zijn ook steeds meer mensen die eigenlijk liever een Europees Google Maps-alternatief zouden gebruiken. Voor die mensen raden we HERE WeGo aan, een navigatie-app van het Europese HERE Technologies.

De app biedt veel functies die je van Google Maps gewend bent, maar legt ook de nadruk op privacy en offline navigeren. Dat betekent dat je dus veel minder gegevens deelt vergeleken met Google Maps. Bovendien kun je de HERE WeGo-app gratis downloaden en gebruiken.

HERE WeGo Kaarten & Navigatie HERE Europe B.V. 6.8 (592 reviews) Gratis via App Store via App Store

Minder gegevens delen

Een belangrijk voordeel van het Google Maps-alternatief HERE WeGo is dat je niet voor alle functies een account nodig hebt. Volgens het privacybeleid van HERE kun je de app voor veel doeleinden gebruiken zonder je aan te melden.

Ook heb je zelf meer controle over welke gegevens je deelt. HERE verwerkt bijvoorbeeld wel locatiegegevens wanneer je online navigatiefuncties gebruikt. Je kunt ook bepaalde vormen van gegevensverzameling beheren via de instellingen. Het is dus wel aan te raden om even de privacyinstellingen te controleren.

Navigeren zonder internet

Een van de handigste functies van HERE WeGo is de mogelijkheid om kaarten vooraf te downloaden. Op die manier kun je ook zonder mobiele internetverbinding navigeren. Dat is ideaal als je op vakantie bent, door gebieden met slecht bereik rijdt of je databundel wilt sparen. Download thuis alvast de kaart van het land of de regio waar je naartoe gaat. Je kunt HERE WeGo gebruiken voor autoritten, maar ook voor motorritten, wandelen en fietsen.

Gratis te gebruiken

Het Europese Google Maps-alternatief HERE WeGo is gratis beschikbaar voor de iPhone en iPad. Je hoeft dus geen abonnement af te sluiten om de belangrijkste navigatiefuncties te gebruiken. Er is ook ondersteuning voor CarPlay.

Er zijn natuurlijk ook verschillen met Google Maps. Zo biedt Google extra functies, zoals uitgebreide informatie over bedrijven en populaire locaties. Welke app het beste bij je past, hangt daarom vooral af van wat je belangrijk vindt. Wil je de app vooral gebruiken voor meer privacy? Schakel dan de offline modus in nadat je de benodigde kaarten hebt gedownload. Volgens HERE worden er tijdens uitsluitend offline gebruik geen locatiegegevens of andere informatie naar HERE verzonden.

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